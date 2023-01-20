شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الصحة العالمية: 80% من المصريين مصابون بجرثومة المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور جمال عصمت مستشار منظمة الصحة العالمية وأستاذ الكبد والجهاز الهضمى بجامعة القاهرة أن نسبة اصابة المصريين بجرثومة المعدة بلغت 80 % بينما يصاب أكثر من 50% من سكان العالم بالمرض مضيفا أن الكشف المبكر عن المرض يساهم في الحماية من مضاعفات المرض .

وأشار الدكتور الدكتور جمال عصمت مستشار منظمة الصحة العالمية خلال فاعليات المؤتمر العلمى الذى عقد مساء اليوم بقصر عابدين والذى حضرة أكثر من 400 طبيب حول توفير أحدث العقاقير والعلاجات الخاصة بعلاج جرثومة المعدة أنه تم تحديث البرتوكولات العلاجية الخاصة بمواجة المرض الذى يسبب مضاعفات خطرة اذا لم يتم علاجها.

وأشار الدكتور جمال عصمت مستشار منظمة الصحة العالمية أن جيزوميزول الخاص بعلاج جرثومة المعدة بنسبة شفاء أكثر من 90% وتابع: أن الدولة تستهدف توطين الصناعة الخاصة بالأدوية الحديثة وتوفير العلاج الآمن والفعال والحديث للمواطنين وذلك لمواجهة المرض وتابع : لابد من التفرقة بين العدوى والمرض فالعدوى نستطيع القول بانها ربما لم تسبب مشاكل مرضية كبرى بينما المرض يحدث مشكلات كبيرة ومضاعفات مختلفة للمريض .

الدكتور هشام الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية أن نسبة الشفاء من جرثومة المعدة ببرتوكولات العلاج الرباعية المتضمنه الأدوية الحديثة ومنها جيزوميزول تصل إلى 90% مشيرا إلي أن البرتوكولات العلاجية الثلاثية لم تعد تصلح لشفاء المريض.

وقال الدكتور هشام الخياط أن 70% من المصابين بجرثومة المعدة تكون عدوى فقط بينما الخطورة تكمن في تسبب جرثومة المعدة فى التهاب مزمن في المعدة يؤدى لضمور الغشاء الخاص بالمعدة مما قد يسبب سوطان للمعدة مضيفا جرثومة المعدة تسبب قرحة والاثنا عشر كما تسبب التهاب مناعى يقلل من الصفائح الدموية وعسر الهضم الوظيفى .

وأشار إلي أنه تم تحديث البرتوكولات العلاجية الخاصة بعلاج جرثومة المعدة مشيرا إلي ضرورة الكشف المبكر عن المرض واجراء التحاليل الخاصة بها للكشف عنها وعلاجها مبكرا وقال هنا نوعين من الاصابة الأولى وجود عدوى والثانية العدوى سببت مرض او مرض مزمن يستوجب العلاج سريعا لافتا إلي أن البرتوكول العلاجى يستغرق كورس علاجى مدته 15 يوما.