شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس الجيزة تتجمل لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية غدا والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت المديرية: "تم تنظيم أعمال الكنترولات وتجهيزها وتنظيف الطرقات والحمامات وتعقيم اللجان والحمامات، وتعليق الجداول واللوحات الإرشادية والتعليمات والتى تحذر الطلاب من اصطحاب المحمول حتى وإن كان مغلقا حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية ويتعرض لإلغاء الامتحان له، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتتم الامتحانات على أكمل وجه لائق لراحة أبنائنا الطلاب، والجميع على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب غدا بإذن الله استقبالا يليق بعظمة وتاريخ محافظة الجيزة العريقة".
ومن جانبه أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أى شكاوى والعمل على حلها فوراً والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة، كما تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
وشدد على تقليل الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبا باللجنة، والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات، من التطهير الدوري وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مع ضرورة التواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، مؤكدا على الاهتمام بالنظافة اليومية للفناء ودورات المياه.
ووفقا لجدول الامتحانات، يؤدى الطلاب يوم غد السبت امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويوم الأحد 22 يناير امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، وسيكون يوم الإثنين 23 يناير امتحان مادتى العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويوم الثلاثاء 24 يناير امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية، ويوم الأربعاء 25 يناير مادة الهندسة، ويوم الخميس الموافق 26 يناير امتحان مادة الدراسات الاجتماعية و(التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية).