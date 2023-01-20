شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل تعلن تسريح 12 ألفا من العاملين لديها فى ظل مخاوف الركود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت عملاق محرك البحث جوجل، اليوم، الجمعة، أنها ستقوم بتسريح 12 ألف من قوة العمل لديها، لتنضم بذلك إلى مجموعة كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية التى قامت بخفض الوظائف فى ظل مخاوف من حدوث ركود.

وبحسب ما ذكرت قناة CNBC، فإن الرئيس التنفيذى لجوجل ساندار بيتشاى، قال فى رسالة بريد إلكترونى تم إرسالها إلى موظفى الشركة أن جوجل ستبدأ فى عمليات التسريح فى الولايات المتحدة على الفور، وفى الدول الأخرى سيتطلب الأمر وقتا أطول بسبب القوانين والممارسات المحلية.

وأضاف بيشاى أن عملاق البحث سيعرض على الموظفين المقيمين فى الولايات المتحدة مكافأة نهاية خدمة تعادل أجر 16 أسبوعا، وأسبوعين إضافيين عن كل عام عملوا فيه فى جوجل.

وقال التقرير إن شركات التكنولوجيا الأمريكية تواجه مجموعة من التحديات فى الوقت الراهن، ليس أقلها ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم على مدار العام الماضى، مما أدى إلى إضعاف أسهم الشركات وأجبر المعلنين على تقليص الإنفاق على الإعلانات عبر الإنترنت.

وأدى رفع معدل الفائدة من الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى إلى تراجع الرغبة فى أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية، وفرض مناخ الاقتصاد الكلى القاتم بدوره ضغوطا على تلك الشركات لإجراء خفض فى قوة العمل لديها.

ويوم الأربعاء الماضى، بدأت أمازون موجة جديدة من تخفيضات الوظائف أثرت على أكثر من 18 ألف شخص. وفى نفس اليوم، أعلنت مايكروسوفت خطط تسريع 10 آلاف عامل.