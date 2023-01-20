شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن فى أسبوع.. تنفيذ 5400 مشروع تمكين اقتصادى وتشغيل الفئات القادرة على العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعرض وزارة التضامن الاجتماعي الأنشطة والأحداث، التي قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 13 يناير إلى 19 يناير 2023 ، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي علي موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

- فى إطار الاستعداد لانطلاق المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث، مديرية التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء تشارك فى الدورة الأولى من السباق التنشيطي للهجن بشرم الشيخ والذى اقيم فى الفترة من 12-14 يناير 2023.

-

في إطار جهود مواجهة نوة الفيضة الكبرى بالإسكندرية، فرق الطوارئ والاستجابة السريعة بالهلال الأحمر المصري يكثف جهوده لإنقاذ السيارات العالقة والوصول للمنازل المغمورة بالمياه على مستوى شرق محافظة الاسكندرية.

- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ينظم رحلات سياحية للمتعافين من تعاطى المخدرات بمراكز العزيمة للحد من الانتكاس و"القباج" توجه باستمرار تقديم خدمات الدعم النفسي وبرامج إعادة التأهيل والدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان.

- مبادرة للمرة الأولى، الهلال الأحمر المصري والتضامن الاجتماعي ينظمان ندوة لتنمية قدرات المكفوفين في مجال الاسعافات الاولية باستخدام لغة برايل لتيسير رعايتهم لأنفسهم وحمايتهم في أوقات الطوارئ.

- صندوق مكافحة الإدمان يستعرض جهوده في تنفيذ 400 نشاط للتوعية ضد مخاطر التعاطي والإدمان في 4500 مدرسة و276 كلية ومعهد في 55 جامعة في عام 2022.

- القباج تناقش رسالة ماجيستير بالجامعة الأمريكية حول "كفالة الأطفال في مصر والتوجه محو لا مأسسة منظومة الرعاية".

- برنامج وعي للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعى ينفذ دورتين لاعداد الكوادر من المدربين بالوزارة حول منهج وعى في إطار حملات تدريب الرائدات الاجتماعيات بالمحافظات.

- برنامج فرصة ينفذ 5400 مشروع تمكين اقتصادي بالشراكة مع جمعيات أهلية لتأهيل وتشغيل الفئات القادرة على العمل في الفئة العمرية من 21-45 عام في 8 محافظات.

- التضامن الاجتماعي تطلق مبادرة "الحياة أمل" لدعم حقوق المسنين في مصر، ولتنظيم برامح ثقافية وترفيهية لكبار السن على مستوى الجمهورية.

- التضامن الاجتماعي تنظم ورشة عمل حول "ادارة التدخلات الاجتماعية والتربوية داخل نظام قضاء الاحداث" بالتعاون مع الوكالة الايطالية للتعاون من اجل تنمية قدرات مكاتب المراقبة ومؤسسات الدفاع الاجتماعي على مستوى المديريات.

- في إطار مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي «لا أمية مع تكافل»، سيدة بالمنوفية تبلغ 87 عامًا تنجح في اختبارات محوالأمية وتعرض استعدادها لتعليم أي شخص لديه الرغبة في التعلم، علماً بأنها قامت بتعليم أبنائها الثمانية وشقيقاتها عقب وفاة والدها.

- قيادة الجيش الثانى الميدانى تنظم زيارة دارسى دورات المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية المصريين والعرب لتشمل برنامج "الأساليب والتقنيات الحديثة للكشف عن الجريمة ومكافحتها والبرنامج التدريبى العربى لمكافحة المخدرات.

- القباج تلتقي بالمدير التنفيذي لصندوق الاستثمار الخيري "عطاء" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، لمناقشة أولويات الصندوق لدعم أنشطة تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة، وتوفير خدمات الإتاحة بمحطات السكك الحديدية والأنفاق وبالجامعات.

- القباج تلتفي بمجموعة من نواب البرلمان لمناقشة قضايا دعم الأسر الأولى بالرعاية، وخدمات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وموقف توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية.

- القباج تستقبل وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بجمهورية سنغافورة، ويستعرضان البرامج الداعمة للحفاظ على كيان الأسرة والعلاقات السوية بين الجنسين والتنشئة الإيجابية للأطفال، وسنغافورة توجه دعوة لوزيرة التضامن الاجتماعي لحضور مؤتمر عن الأسرة بسنغافورة.

- وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان يوقعان بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان حول" تعزيز مسيرة حقوق الإنسان وبناء القدرات"، والقباج تلقي كلمة حول المجتمع المدني والوفاء بحقوق الإنسان".

- برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، وزيرة التضامن الاجتماعى تشارك في الاجتماع الدوري لمتابعة جهود نقل وتسكين أسر المناطق العشوائية إلى المناطق المطورة واستعراض جهود تأهيلهم وتقديم اوجه الدعم لتكيفهم مع المناطق الجديدة.

- الهلال الاحمر المصرى يستعرض انجازات برنامج تحسين سبل المعيشة في شمال سيناء، ويوفر الدعم المالي وخدمات غير مالية لأكثر من 200 مشروع انتاجي بهدف تعزيز قدرة الأسر على توليد الدخل وتمكينهم اقتصادياً.

- بتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء التضامن الاجتماعى، القوى العاملة، الاتصالات توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي لتفعيل الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنصة للالكترونية للتوظيف "تاهيل".

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل مدير المكتب الإقليمي للعلوم التابع لليونسكو في الدول العربية، ويتفقان على التعاون في مجال إقامة المعارض التراثية للأسر المنتجة في المتاحف، وآليات دعم توفير فرص عمل لائقة في الاقتصاد الإبداعي.

- صندوق مكافحة الإدمان يستعرض فى انفوجراف نتائج لجان الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين فى الجهاز الادارى للدولة خلال عام 2022 وانخفاض نسبه تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من 8% الى 0.7%.

- وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الصحة والسكان يبحثان مع فلافيا شاو المدير التنفيذي لمؤسسة "فيس FACE" آليات تسهيل كفالة الأطفال وتفعيل خدمات استقبالهم ورعايتهم صحياً واجتماعياً لتحقيق المصلحة الفضلى لهم.

- برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر، صندوق تأمين الأسرة يجتمع لمناقشة إنجازات الصندوق وفجوات التمويل والربط الشبكي مع برامج الحماية الاجتماعية.

- القباج ترأس مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والانعاش الريفي لمراجعة آليات الإقراض للأسر الأولى بالرعاية، ومناقشة اللوائح المالية والإدارية، واستعدادات النقل للعاصمة الإدارية.

- القباج تشهد فعاليات الحفل الختامى لمشروع النموذج التصالحى لعدالة الأطفال، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون لتطوير 9 مؤسسات رعاية وتأهيل الأخصائيين وتنمية مواهب الأطفال.

- برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي يوقع شراكات مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتأسيس 252 وحدة إنتاجية لتنمية الفرص الاقتصادية وسبل كسب العيش في محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والقاهرة أسيوط.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق حملة "اللى أوله شرط.. آخره فلوس فى الكارت" لرفع وعى الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل" بالشروط الصحية والتعليمية والاجتماعية المرتبطة بالدعم النقدي.