شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كلى لمطلع 15 مايو ابتداء من منتصف الليلة وحتى 18 إبريل.. اعرف تحويلات المرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة وتسيير الحركة تزامناً مع إستكمال الأعمال الخاصة بتوسعة كوبرى 15 مايو وإستحداث مطالع ومنازل له بميدان سفنكس.

وتتطلب الأعمال غلق كلى لمطلع كوبرى 15 مايو المشار إليه لمدة (3) أشهر إبتداءً من الساعة 12 صباح غدا السبت وحتى صباح الثلاثاء 18 أبريل المقبل على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.





ويتسلزم الأمر إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:➢ حركة المركبات القادمة من شارع جامعة الدول العربية وترغب فى الصعود أعلى كوبرى 15 مايو إتجاه مناطق (الزمالك - وسط القاهرة) تقوم بإستكمال السير بإتجاه شارع أحمد عرابى ، ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران المستحدثة الكائنة أسفل كوبرى 15 مايو المستحدث المؤدى إلى شارع أحمد عرابى ، والعودة مرة أخرى بشارع أحمد عرابى إتجاه ميدان سفنكس والصعود أعلى كوبرى 15 مايو عن طريق المطلع المستحدث والمؤدى إلى مناطق (الزمالك - وسط القاهرة).

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.