شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يتفقد مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، كان أبرزها تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الجمعة، مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، خاصة محور الفريق كمال عامر.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

اعرف التحويلات المرورية قبل غلق كوبرى فيصل لمدة يومين لإنشاء المحور الجديد

تجرى إدارة المرور، عملية غلق كلي لكوبري الملك فيصل في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة وشارع السودان لمدة يومين من الساعة 2 صباحاً حتى الساعة 5 صباحاً فقط في إطار الأعمال الإنشائية لمحور الفريق كمال عامر.

الرئيس السيسى يتفقد مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الجمعة، مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، خاصة محور الفريق كمال عامر الذى يعد شرياناً جديدة داخل محافظة الجيزة، وهو المحور العرضى الذى يمر فى المحافظة من جنوبها حتى شمالها ليربط بين طريقي الدائري منيب والدائرى الوراق.

خريطة الطرق المقرر غلقها غدا فى الجيزة.. مطلع كوبرى 15 مايو وفيصل أبرزها

كشفت محافظة الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، عن غلق عدد من الطرق والمحاور المرورية الرئيسية؛ لتنفيذ أعمال مشروعات محوري عمرو بن العاص، والفريق كمال عامر، إلى جانب تنفيذ أعمال مشروع توسعة كوبرى 15 مايو، واستحداث مطالع ومنازل بميدان سفنكس.

مصر للطيران: تلقينا أكثر من 1200 طلب لشركات سياحية صينية لتنظيم رحلات إلى مصر

أكد المهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن هناك أكثر من 1200 طلب تقدمت به شركات سياحة صينية، خلال الفترة الماضية من الراغبين في تنظيم رحلات سياحية إلى مصر، من خلال طائرات مصر للطيران، مؤكدا أن الناقل الوطني يرحب دائما بنقل جميع الأفواج السياحية من مختلف أنحاء بلدان العالم لزيارة مصر، في إطار تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى البلاد.

خليك واعى.. لا صحة لقائمة أسعار المجموعات المدرسية المتداولة.. إنفوجراف

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تداول قائمة بأسعار حصص مجموعات الدعم المدرسية للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022/2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة عيد الشرطة

قررت وزارة الداخلية منح جميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتاهيل (زيارة استثنائية) خلال الفترة من يوم السبت الموافق 28/1/2023 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 28/2/2023 بمناسبة الإحتفال بــ "عيد الشرطة الـ71" وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

جوجل تعلن تسريح 12 ألف من العاملين لديها فى ظل مخاوف الركود

أعلنت عملاق محرك البحث جوجل، اليوم، الجمعة، أنها ستقوم بتسريح 12 ألف من قوة العمل لديها، لتنضم بذلك إلى مجموعة كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية التى قامت بخفض الوظائف فى ظل مخاوف من حدوث ركود.

طقس الغد.. شبورة على الطرق وثلوج فى سانت كاترين والصغرى بالقاهرة 10 درجات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

التحالف الوطنى للعمل الأهلى يطلق المرحلة الـ17 من قوافل "ستر وعافية " بالفيوم

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم المرحلة السابعة عشر من قوافل "ستر وعافية " لأهالي قرية الحامولي وتوابعها بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وذلك بمشاركة أكثر من ١٣ كيان من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدماتها لعدد يتخطي ١٥ ألف مستفيد من خلال ٢٠٠٠ متطوع.

صندوق النقد الدولى: الفشل فى رفع سقف الدين الأمريكى يؤدى لتداعيات خطيرة

علق صندوق النقد الدولي على رفع سقف الدين الأمريكي، اليوم الجمعة قائلا: "إن الفشل في رفع سقف الدين الأمريكي قد يؤدي لـ"تداعيات خطيرة" على الاقتصاد الأمريكي والعالمي".

أسعار الذهب اليوم الجمعة 20 يناير 2023 فى مصر

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 20 يناير 2023، ليسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 1780 جنيها للجرام، في حين يشهد سوق الذهب حالة من الهدوء التام عقب استقرار سعر صرف الدولار في البنوك.

7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 20 / 1 / 2023

اخبار الرياضة المصرية شهدت اليوم الجمعة الموافق 20 / 1 / 2023 العديد من الاخبار الهامة التي نرصد أهم 7 أخبار رياضية فيها في سياق التقرير التالي:

فيريرا يدرس إعادة الزنارى لدفاع الزمالك أمام الأهلى فى القمة 125

دخل مصطفى الزنارى مدافع الزمالك حسابات البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للفريق الأبيض من جديد للمشاركة بجانب حسام عبد المجيد من جديد وذلك فى لقاء القمة أمام الأهلى المقرر إقامته غدا السبت باستاد القاهرة فى الجولة الـ14 للدورى.

تقارير: كاف يستقر على استبعاد الرجاء المغربى من دورى السوبر الأفريقي

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " برئاسة باتريس موتسيبي عن الاستقرار على استبعاد نادى الرجاء المغربى من منافسات بطولة دوري السوبر الأفريقي المزمع انطلاقها فى أغسطس المقبل.

تفاصيل القبض على داني ألفيس فى إسبانيا بتهمة الاعتداء الجنسي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، تفاصيل إلأقاء قوات الشرطة الإسبانية ألقت القبض على المدافع البرازيلي المخضرم، داني ألفيس، لاعب برشلونة السابق بسبب همة الاعتداء الجنسي.

إعداد شرطة عصرية فى الجمهورية الجديدة وتراجع معدلات الجريمة.. 10 إجراءات من وزارة الداخلية تجعل رجالها "على العهد باقيين".. ومواصلة العطاء والفداء وإعادة الهدوء للشارع.. ومبادرات إنسانية وتطوير المواقع الخدمية

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الشرطة رقم 71، تخليدا لمعركة الإسماعيلية الشهيرة، التى سطر فيها رجال الشرطة فصولا من التضحية والفداء، ورغم مرور السنوات، إلا أن الداخلية تبقى "على العهد باقيين" يواصلون العطاء والتضحيات والبطولات وتقديم العون للمواطنين، وفقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، من خلال عدة إجراءات، أبرزها:

الرئيس السيسي يتفقد مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة.. متحدث الرئاسة: ربط محور أحمد عرابى بالطريق الدائرى و"كمال عامر" ليكون بديلًا يحل مشكلة التكدس المرورى المتزايد على "26 يوليو" حتی ميدانى لبنان وسفنكس

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الجمعة، مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، خاصة محور الفريق كمال عامر الذى يعد شريانًا جديدة داخل محافظة الجيزة وهو المحور العرضى الذى يمر فى المحافظة من جنوبها حتى شمالها ليربط بين طريقى الدائرى منيب والدائرى الوراق.

إطلاق 150 سيارة متنقلة تطرح السلع بالقرى والنجوع بأسعار مخفضة.. التموين: التوسع فى افتتاح فروع معارض أهلا رمضان بالمحافظات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.. والسلاسل التجارية الكبرى تشارك فى بورصة التخفيضات

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين العديد من السيارات المتنقلة من خلال الشركات التابعة للوزارة لطرح السلع الغذائية للمواطنين فى الميادين العامة والقرى بأسعار مخفضة بالتوازى مع التوسع فى إنشاء معارض "أهلا رمضان" فى المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة السلع الغذائية طوال الوقت، كما شاركت منافذ المجمعات الاستهلاكية فى معارض "أهلا رمضان" حيث يتم تخصيص ركن بكل منفذ لطرح السلع وأيضا مشاركة كبرى السلاسل التجارية فى تخفيضات الأسعار.

انطلاق موسم حصاد محصول البطاطس الحمراء الـ"روزيتا" فى بنى سويف.. وفرحة وبهجة بين المزارعين بالإنتاجية.. ومحافظ بنى سويف يؤكد: تم زراعة 12 ألفا و665 فدانا من البطاطس.. وتنفيذ ندوات إرشادية للمزارعين.. صور

انطلق موسم حصاد البطاطس الحمراء داخل حقول المزارعين فى قرى محافظة بنى سويف، لتصبح هذة الحقول خلية نحل من العمال منذ السادسة صباح من كل يوم وحتى الظهيرة.

غلق كلى لكوبرى فيصل غدا من ميدان الجيزة وشارع السودان 3 ساعات لمدة يومين

أعلنت محافظة الجيزة إجراء غلق كلى لكوبرى الملك فيصل فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة - شارع السودان، وذلك لمدة (يومان) بداية من يوم السبت الموافق 21/1/2023 وحتى يوم الأحد الموافق 22/1/2023، على أن يكون فترة الغلق الكلى والأعمال من الساعة 2 صباحاً حتى الساعة 5 صباحاً فقط.

وأوضحت أن ذلك يأتى فى إطار الأعمال الإنشائية لمشروع محور الفريق كمال عامر، والقيام بأعمال رفع وإزالة الكمر المعدنى الخاص بالمشروع تحديداً أعلى كوبرى الملك فيصل فى الإتجاه القادم من ميدان الجيزة - شارع السودان، ووقوف معده من الحجم الكبير ونش رفع عملاق).

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى جنوب بالمتابعة الميدانية للأعمال، وإزالة أى معوقات مع تسهيل حركة سير المركبات بمسار التحويلة المرورية بالتعاون مع الجهات المنفذة والمعنية.

غدا أول أيام سحب ملفات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة

حددت هيئة قضايا الدولة الفترة من يوم 21 يناير الجاري، وحتى 2 فبراير المقبل لتلقى طلبات خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022 لشغل وظيفة مندوب مساعد من الذكور والإناث، نظير رسوم 600 جنيه من مقر نادي مستشاري قضايا الدولة الكائن: 8 ش أبو الفدا - الزمالك – القاهرة.

وأكدت هيئة قضايا الدولة أن التقديم يكون بصورة البطاقة وصورة المؤهل على أن تتوفر بعض الشروط فى المتقدم بخلاف شروط الخدمة العامة المنصوص عليها

التموين: طرح الخبز لغير حاملى البطاقات هدفه تخفيف العبء عن المواطن

أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية استمرار سعى وزارة التموين والتجارة الداخلية فى تخفيف العبء عن كاهل المواطن الذى لا يستفيد من منظومة الخبز المدعم، ومنعاً لاستغلال البعض من المخابز التى هى خارج المنظومة المذكورة من رفع أسعار الخبز السياحى والطباقى، فقد قامت الوزارة بالتعاون مع شعبة المخابز والبريد المصرى بصياغة تجربة فريدة من نوعها تهدف إلى الحفاظ على سعر عادل ومنضبط للخبز الحر وحصول المواطن علية طبقا لتكلفة محددة وخصائص معتمدة وأوزان معروفة.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد افتتح أكبر مجمع لخدمات التجار بالغرفة التجارية بالقاهرة، بحضور الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية مثمناً العمل البناء المشترك بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية لدفع منظومة التجارة الداخلية قدماً، فضلاً عن تيسير وتسهيل إجراءات المعاملات التجارية مع منتسبى وأعضاء الغرف التجارية مع عدد من هيئات الدولة الخدمية.

ويذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد أوضح على هامش افتتاحه لمركز الخدمات المتكامل النموذجى بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه جارى الانتهاء من دراسة أفضل السبل لحصول غير المستفيدين من الدعم على الخبز الحر من منافذ الخبز البلدى المنتشرة على مستوى الجمهورية والتى يبلغ قوامها ما يقرب من 33 ألف منفذ مخصص لبيع الخبز البلدى المدعم.

الداخلية: استشهاد شرطى فى مطاردة لعناصر شديدة الخطورة بالإسكندرية

استشهد أحد أفراد الشرطة أثناء مطاردة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالإسكندرية وتم ضبط إثنين، فى إطار متابعة نشاط (3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة من تجار المواد المخدرة بمحافظة الدقهلي ، والصادر ضدهم العديد من الأحكام القضائية فى عدد من القضايا أبرزها "مخدرات - سلاح نارى") .

أمكن تحديد مكان تواجدهم بمحافظة الإسكندرية، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وخلال مطاردتهم بادروا بإطلاق النيران تجاه القوات، مما أسفر عن استشهاد أحد أفراد الشرطة وضبط إثنين من المتهمين، وهروب المتهم الثالث .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب.

الخميس إجازة مدفوعة للقطاع الخاص بمناسبة عيدى الشرطة وثورة يناير

أعلن حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أن الخميس المقبل الموافق 26 يناير 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدلا من يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، أصدرت الوزارة منشورا على مديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة المنشأت الخاصة ،موضحة فيه أن يوم الخميس المقبل، الموافق 26 يناير 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في شركات القطاع الخاص، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة،وذلك في إطار الحرص على توحيد موعد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

شركة الاتصالات الأمريكية T-Mobileتعلن اختراق بيانات 37 مليونا من عملائها

قالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن شركة تى موبايل T-mobile للاتصالات فى الولايات المتحدة أعلنت عن تعرض البيانات الشخصية لـ 37 مليون من عملائها لاختراق وقرصنة فى نوفمبر الماضى.

وأوضحت الشركة، أن المتسلل سرق بيانات العملاء التى تشمل الأسماء وعناوين الفواتير وبيانات الإيميل الإلكترونى وأرقام الهواتف وتاريخ الميلاد وأرقام حسابات تى موبايل ومعلومات تصف نوع الخدمة التى لديهم. وأوضحت الشركة أنه لم يتم خرق بيانات الضمان الاجتماعى وأرقام بطاقات الائتمان أو الهويات الحكومية وكلمات السر والمعلومات المالية.

وذكرت "تي موبايل" في بيان رفعته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن الاختراق تم اكتشافه في 5 يناير.