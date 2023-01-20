شكرا لقرائتكم خبر عن محاور مرورية جديدة تغير واجهة الجيزة.. كمال عامر وأحمد عرابى أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة الجيزة طفرة غير مسبوقة في قطاع الطرق والكباري، وفق خطة موسعة استهدفت تطوير الطرق الرئيسية والفرعية وإنشاء محاور مرورية جديدة، تسهل الحركة المرورية وتختصر الوقت والمسافة داخل المحافظة وتربطها بالمحافظات المجاورة، وذلك فى إطار المخطط القومى للمحاور والطرق على امتداد كافة محافظات الجمهورية.

”الخليج 365” يوضح في السطور التالية أبرز المحاور المرورية الجديدة الجاري تنفيذها في الجيزة

1- محور الفريق كمال عامر

أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، وحلقة وصل جديدة تربط بين الجيزة ومحافظة القاهرة من خلال عدة مداخل، حيث يبدأ مساره من دائري المنيب جنوبا ويمتد إلى الوراق شمالا حتى روض الفرج بمحور تحيا مصر، بطول 15 كم، وعرض (33 – 65.5) متر.

يتضمن المشروع إنشاء محور حر اتجاهين بعرض (3 – 4م) حارة مرورية بكل اتجاه وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 – 3 م) حارة مرورية فى كل اتجاه، كما يشمل إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها.

يربط المحور عدة محاور رئيسية ببعضها وهى (26 يوليو، وجامعة الدول العربية، وصفط اللبن، وفيصل، والهرم)، بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر، والثلاثيني، وخاتم المرسلين، ومطار إمبابة)، كما يربط العديد من الكتل السكنية وهى (المنيب، والعمرانية، وبولاق الدكرور، والعجوزة، وأرض اللواء، وإمبابة، والوراق، وأوسيم، وروض الفرج).





2- محور أحمد عرابىيربط المحور بين طريق المنشية وشارع أحمد عرابي بطول 11 كم وعرض 6 حارات مرورية لكل اتجاه، كما تم ربط محور أحمد عرابى بالطريق الدائرى ومحور كمال عامر ليكون بذلك محور بديل يحل مشكلة التكدس المرورى المتزايد على محور 26 يوليو من الطريق الدائرى حتی میدان لبنان وميدان سفنكس بالمهندسين.





3- محور عمرو بن العاصيعد ثانى محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة بعد محور الفريق كمال عامر الجاري الانتهاء من تنفيذه، حيث يمتد بطول 4,3 كم، وعرض 12 حارة مرورية، شاملاً كوبرى علوى بعرض 21,5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه)، حيث يربط بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى (بالقرب من تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكارى).

يتقاطع المحور مع منتصف شارعى الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع أيضاً مع شوارع (العروبة - الثلاثينى - محمد أنور السادات "ترسا سابقاً")، ويتضمن إنشاء محور حر فى اتجاهين بعرض 3 حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 – 3) حارة مرورية فى كل اتجاه، وإعادة تخطيط المناطق التى يمر بها بصورة حضارية لخدمة الأهالى.