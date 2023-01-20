شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عنصر شديد الخطورة متورط فى استشهاد شرطى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمالاً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط (عنصرين إجراميين شديدى الخطورة من المتاجرين بالمواد المخدرة وهروب المتهم الثالث ، حال مطاردتهم بمحافظة الإسكندرية)، ما أسفر عن استشهاد أحد أفراد الشرطة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء المتهم الهارب، الذى سبق اتهامه فى العديد من القضايا "مخدرات وحيازة أسلحة نارية" بإحدى المناطق الزراعية المتاخمة لطريق مصر إسكندرية الزراعى بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.

وباستهداف المتهم الهارب بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات ما أسفر عن مصرعه، وعُثر بجواره على (طبنجة – عدد من الطلقات)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.