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منظمة الصحة العالمية: 2.8 مليون إصابة جديدة بكورونا فى الفترة من 9 لـ15 يناير

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القاهرة - سامية سيد - كشفت منظمة الصحة العالمية عن إصابة 8. 2 مليون حالة جديدة بفيروس ، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، وذلك في الأسبوع الممتد من 9 إلى 15 يناير الجارى.

 

وأضافت المنظمة فى بيان جديد لها، أنه تم الإبلاغ عن ما يقرب من 13 مليون حالة إصابة و53 ألف حالة وفاة جديدة في آخر 28 يوما، وذلك على المستوى العالمي بانخفاض 7% وزيادة بنسبة 20% على التوالي مقارنة بالأيام الـ28 السابقة.

 

وأفادت بأنه تم الإبلاغ عن عدد حالات إصابة على المستوى العالمي ومنذ بدء الجائحة بلغ حتى 15 يناير الجاري أكثر من 662 مليون حالة مؤكدة وأكثر من 7. 6 مليون حالة وفاة على مستوى العالم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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