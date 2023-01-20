شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف التحويلات المرورية قبل غلق كوبرى فيصل لمدة يومين لإنشاء المحور الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى إدارة المرور، عملية غلق كلي لكوبري الملك فيصل في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة وشارع السودان لمدة يومين من الساعة 2 صباحاً حتى الساعة 5 صباحاً فقط في إطار الأعمال الإنشائية لمحور الفريق كمال عامر.

وكشف مصدر أمنى أنه في إطار الأعمال الإنشائية لمشروع محور الفريق كمال عامر والقيام بأعمال رفع وإزالة الكمر المعدنى الخاص بالمشروع تحديداً أعلى كوبرى الملك فيصل فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة - شارع السودان ووقوف معده من الحجم الكبير ونش رفع عملاق )، وهو الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى لكوبرى الملك فيصل فى الإتجاه القادم من ميدان الجيزة - شارع السودان وذلك لمدة (يومان) بداية من يوم السبت الموافق 2023 /1/21 وحتى يوم الأحد الموافق 2023 /1/22على أن يكون فترة الغلق الكلى والأعمال من الساعة 2 صباحاً حتى الساعة 5 صباحاً فقط.

ولفت المصدر، بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت باجراء التحويلة المرورية الآتية :-





اولاً : القادم من ميدان الجيزة :-حركة سير المركبات القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالصعود اعلى كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع الملك فيصل تقوم بأستكمال السير اتجاه شارع الأهرام وصولاً حتى شارع سيد أبو الخير.

- السير يميناً بشارع سيد ابو الخير وصولاً حتى شارع الملك فيصل





ثانياً : القادم من شارع السودان :-حركة سير المركبات القادمة من شارع السودان وترغب في الصعود أعلي كوبري الملك فيصل اتجاه شارع الملك فيصل تقوم باستكمال السير يمينا بشارع السودان بمسطح كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع برادة وصولاً لشارع الأهرام.

السير يمينا بشارع الأهرام وصولا حتى شارع سيد أبو الخير .

السير يميناً بشارع سيد ابو الخير وصولاً حتى شارع الملك فيصل .

واستطرد المصدر،أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية الخاصه بالتحويلة المرورية المشار إليها وكذا وسائل الأمن الصناعي من كشافات إضاءة - الطواحين الضوئية - الحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم .

كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمه لتسيير الحركه المرورية.