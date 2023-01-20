شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتفقد مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الجمعة، مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، خاصة محور الفريق كمال عامر الذى يعد شرياناً جديدة داخل محافظة الجيزة، وهو المحور العرضى الذى يمر فى المحافظة من جنوبها حتى شمالها ليربط بين طريقي الدائري منيب والدائرى الوراق.

وينقسم المحور إلى أربع قطاعات رئيسية، وهم كالتالى: القطاع الأول: بداية من دائري المنيب مروراً بكوبري ترسا، كوبري العمرانية، شارع الهرم وكوبري فيصل وصولاً إلى صفط اللبن بطول ٥ كم، ويخدم جميع الاتجاهات المرورية أعلى كوبرى صفط اللبن.

والقطاع الثانى: بطول ٢ كم يصل بين صفط اللبن وحتى شارع جامعة الدول العربية مروراً بشارع السودان ومحطة مترو بولاق الدكرور.

والقطاع الثالث: يبدأ من شارع جامعة الدول العربية حتى دائري الوراق بمسافة قدرها ٥ كم مروراً بشارع السودان، محور ٢٦ يوليو وكوبري البراجيل.

والقطاع الرابع: يصل بين الدائرى الوراق ومحور تحيا مصر بطول ٣ كم.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تفقد كذلك محور أحمد عرابى الذى يربط بين طريق المنشية وشارع أحمد عرابي بطول ۱۱ كم وعرض ٦ حارات مرورية لكل اتجاه، كما تم ربط محور أحمد عرابى بالطريق الدائرى ومحور كمال عامر ليكون بذلك محور بديل يحل مشكلة التكدس المرورى المتزايد على محور ٢٦ يوليو من الطريق الدائرى حتی میدان لبنان وميدان سفنكس بالمهندسين.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن محاور محافظة الجيزة الجديدة تمثل شرايين حياة وطرق محورية جديدة تهدف إلى تسهيل الحركة واختصار الوقت والمسافة بداخل محافظة الجيزة وربطها بالمحافظات المجاورة، وذلك فى إطار المخطط القومى للمحاور والطرق على امتداد كافة محافظات الجمهورية ما يساعد على سرعة وازدياد معدل التنمية الاقتصادية وفق استراتجية التنمية المستدامة في الدولة.