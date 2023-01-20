شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة الطرق المقرر غلقها غدا فى الجيزة.. مطلع كوبرى 15 مايو وفيصل أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت محافظة الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، عن غلق عدد من الطرق والمحاور المرورية الرئيسية؛ لتنفيذ أعمال مشروعات محوري عمرو بن العاص، والفريق كمال عامر، إلى جانب تنفيذ أعمال مشروع توسعة كوبرى 15 مايو، واستحداث مطالع ومنازل بميدان سفنكس.

غلق كلى لشارع ترسا وتقاطعه مع "المحولات" وأغلقت المحافظة شارع ترسا كليا وتقاطعه مع شارع (المحولات) بالاتجاهين، ابتداءً من صباح اليوم الجمعة، على أن تستمر فترة الغلق لمدة 3 أيام حتى صباح يوم الأحد الموافق 22/1/2023، وذلك في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بتركيب الكمر الخرسانى لمشروع محور عمرو بن العاص.



الطرق البديلة لشارع ترسا

غلق كلى لمطلع كوبرى 15 مايو بميدان سفنكس غلق كلى لمطلع كوبرى 15 مايو بميدان سفنكس وفى إطار تنفيذ أعمال مشروع توسعة كوبرى 15 مايو، واستحداث مطالع ومنازل بميدان سفنكس، أعلنت محافظة الجيزة إجراء غلق كلى لمطلع كوبرى 15 مايو بميدان سفنكس لإزالته وتكسيره والذى يخدم حركة المركبات القادمة من شارع جامعة الدول العربية إتجاه مناطق الزمالك - وسط القاهرة واستبداله بمنزل مستحدث لكوبرى 15 مايو.



غلق كلى لمطلع كوبرى 15 مايو بميدان سفنكس

وأشارت المحافظة، إلى أن أعمال الغلق لمدة 3 أشهر ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم غد السبت الموافق 21/1/2023 وحتى صباح يوم الثلاثاء الموافق 18/4/2023 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.



غلق كلى لكوبرى الملك فيصل من ميدان الجيزة غلق كلى لكوبرى الملك فيصل من ميدان الجيزة

وكشفت محافظة الجيزة، إجراء غلق كلي لكوبري الملك فيصل فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة - شارع السودان، وذلك لمدة (يومان) بداية من يوم غد السبت الموافق 21/1/2023 وحتى يوم الأحد الموافق 22/1/2023، على أن يكون فترة الغلق الكلى والأعمال من الساعة 2 صباحاً حتى الساعة 5 صباحاً فقط.



غلق مطلع كوبرى فيصل

وأوضحت أن ذلك يأتى فى إطار الأعمال الإنشائية لمشروع محور الفريق كمال عامر، والقيام بأعمال رفع وإزالة الكمر المعدنى الخاص بالمشروع تحديداً أعلى كوبرى الملك فيصل فى الإتجاه القادم من ميدان الجيزة - شارع السودان، ووقوف معده من الحجم الكبير ونش رفع عملاق).