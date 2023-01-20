شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران: تلقينا أكثر من 1200 طلب لشركات سياحية صينية لتنظيم رحلات إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن هناك أكثر من 1200 طلب تقدمت به شركات سياحة صينية، خلال الفترة الماضية من الراغبين في تنظيم رحلات سياحية إلى مصر، من خلال طائرات مصر للطيران، مؤكدا أن الناقل الوطني يرحب دائما بنقل جميع الأفواج السياحية من مختلف أنحاء بلدان العالم لزيارة مصر، في إطار تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى البلاد.

وأوضح يحيى زكريا، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن في مطار القاهرة، على هامش وصول أول وفد سياحي صيني إلى مصر، أنه اعتبارا من مارس المقبل سيكون هناك زيادة في تشغيل رحلات مصر للطيران إلى 13 رحلة جوية إلى المدن الصينية، وسط تقديم كافة التسهيلات للمسافرين بين البلدين.

وقال المهندس يحيى زكريا، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في مطار القاهرة، على هامش وصول أول وفد سياحي صيني إلى مصر، إنه سيتم تشغيل 7 رحلات جوية إلى مدينة جوانزو و3 رحلات الي بكين، و3 رحلات الي هانزو، في إطار تشغيلها المنتظم إلى الصين كما كانت قبل فترة كورونا، مشيراً إلى أنه يجري التنسيق حاليا لتشغيل رحلات جوية إلى مدينة شنجهاي خلال الفترة القريبة القادمة.

وأعرب رئيس مصر للطيران، عن تقديره لكافة الجهود المبذولة لاستعادة الحركة الجوية بين البلدين، مشيرا إلى أن وزير الطيران أتفق مع السفير الصيني، على استئناف حركة الطيران مرة ثانية، وذلك لدعم حركة السياحة والتجارة والركاب الكبيرة بين مصر والصين، وكذلك العلاقات الطيبة بين البلدين والتي تمتد منذ سنوات.