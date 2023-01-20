خليك واعى.. لا صحة لقائمة أسعار المجموعات المدرسية المتداولة.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تداول قائمة بأسعار حصص مجموعات الدعم المدرسية للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022/2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.