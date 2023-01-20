شكرا لقرائتكم خبر عن 205 آلاف و491 طالبا يبدأون امتحانات الشهادة الإعدادية فى الجيزة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق امتحانات شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (عام - لغات) للفصل الدراسى الأول "نصف العام" للعام الدراسى 2022/2023، غدا السبت، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023.

ويتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة غدا لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة بنك أبو ظبي الوطني الإعدادية بمنيل شيحة طريق مصر أسيوط الزراعي بنطاق مركز ومدينة أبو النمرس، كما سيتفقد لجان مدرسة الشيخ عتمان المشتركة والكائنة بمدخل قرية الشيخ بنطاق مدينة الحوامدية؛ للوقوف على سير العملية الامتحانية لطلاب الشهادة الإعدادية.

ومن جانبه، أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بأن إجمالي الطلاب المتقدمين للامتحانات على مستوى المحافظة يبلغ (205491) طالبا وطالبة، مقسمين على (688) لجنة وعدد (2) حالات خاصة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أى شكاوى والعمل على حلها فوراً والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة، كما تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكد وكيل الوزارة، على مديري عموم الإدارات التعليمية بالتواجد ميدانياً باللجان يومياً لمتابعة كافة أعمال الامتحانات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات.

وشدد على تقليل الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبا باللجنة، والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات، من التطهير الدوري وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مع ضرورة التواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، مؤكدا على الاهتمام بالنظافة اليومية للفناء ودورات المياه.

ووفقا لجدول الامتحانات، يؤدى الطلاب يوم غد السبت امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويوم الأحد 22 يناير امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، وسيكون يوم الإثنين 23 يناير امتحان مادتى العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويوم الثلاثاء 24 يناير امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية، ويوم الأربعاء 25 يناير مادة الهندسة.

وينتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس الموافق 26 يناير بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية و(التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية).