شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: حصر العمالة على مستوى الوزارة وفقا للتخصصات وتحديد مواقع العجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري مشروعات الوزارة بمحافظة الفيوم، ومنها أعمال التأهيل الجارية بالجنابية اليمني الثانية لبحر امتداد قارون بمركز يوسف الصديق، والتى تخدم زمام 460 فدانا، وتمتد بطول 2.20 كيلومتر.

وأثنى سويلم على جودة أعمال التأهيل والتبطين الجزئي لترعة الجنابية اليمني الثانية لبحر امتداد قارون، كما تفقد محطة البطس الجديدة بمركز طامية، والتى أوشكت أعمال إنشاؤها على الانتهاء، وتضم 3 وحدات بتصرف ١.51م٣/ث لكل وحدة.

ووجه سويلم بسرعة إنهاء إجراءات طرح عميلة توريد نظام إزالة الأعشاب والمخلفات أمام المحطة، والتوجيه بصرف مكافأة للعاملين بالمحطة تحفيزا لهم على بذل المزيد من الجهد ومكافأتهم على ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية، مؤكدا على حرصه على تحفيز العاملين المتميزين من خلال تعظيم الإيرادات الخاصة بمنافع وأملاك الرى.

كما أجرى سويلم حوارا مع العاملين بالمحطة، واستمع إلى مطالبهم مثل وجود عجز فى العمالة، حيث أوضح أنه يجرى حصر أعداد العمالة علي مستوي الوزارة وتصنيفها وفقا للتخصصات وتحديد مواقع العجز والزيادة، وتنفيذ التدريب التحويلى لسد عجز العمالة فى بعض المواقع.

الجدير بالذكر أن محطة البطس الجديدة ترفع مياه الصرف الزراعى من مصرف البطس، الأمر الذى يسهم فى الحفاظ على المناسيب الآمنة بالمصرف وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بعد إعادة الخلط مع مياه الرى لتحسين حالة الرى بمساحة 12 ألف فدان على ترع كوم أوشيم والجمهورية ونهاية بحر وهبى المياه و 2260 فدان أخرى بأراضى الخريجين.

كما تفقد سويلم محطة رفع "بطس سعيد" والتى تقوم برفع المياه من مصرف بطس سعيد الى بحيرة قارون، وذلك للاطمئنان على تشغيل المحطة وتحقيق المناسيب الآمنة بالمصرف والبحيرة.

ووجه سويلم مسئولى الرى بمحافظة الفيوم بالإستمرار فى متابعة حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بزمام المحافظة لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وكذا متابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف، ومتابعة حالة الكبارى المقامة على الترع والمصارف بزمام المحافظة، وسرعة رفع نواتج التطهيرات من على جسور الترع والمصارف.

كما توجه سويلم بالشكر لجميع العاملين بالوزارة علي المجهودات المبذولة في العديد من القطاعات.

وصرح سويلم أنه حريص على المرور بشكل شخصى على مشروعات الوزارة بالمحافظات لمتابعة معدلات وجودة التنفيذ على الطبيعة ، بالإضافة للمرور المستمر من قبل مسئولي التفتيش الفني بالوزارة على هذه المشروعات ، مؤكدا ان هذه الزيارات تُسهم في تحقيق التواصل الدائم مع المواطنين والتعرف على طلباتهم وشكواهم والعمل على الاستجابة الفورية لهذه الشكاوى وحسمها طبقا للإشتراطات والقوانين المنظمة .