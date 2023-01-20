شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 جنيه مكافأة لـ 10 محصلين بمناطق هيئة الأوقاف لتميزهم فى تحصيل الإيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مكافأة 10 من محصلى مناطق هيئة الأوقاف المصرية الأكثر تميزًا فى مجال تحصيل الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمكافأة قدرها 2000 جنيه لكل منهم.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار الاهتمام بتنمية مال الوقف وحسن استثماره، وتشجيعًا للعاملين بهيئة الأوقاف المصرية على استيداء حقوق الوقف بصفة مستمرة، وبناء على مذكرة رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف وبمراجعة معدلات الأداء فى تحصيل مستحقات الهيئة.





وأوضحت وزارة الأوقاف، أسماء المحصلين العشر على النحو التالى: 1. على صابر على - منطقة كفر الشيخ.

2. السيد على متولى - منطقة التل الكبير.

3. معتز أحمد داود - منطقة المنوفية.

4. ياسر الشهابى - منطقة البحيرة.

5. عبد الحميد البيومى - منطقة طنطا.

6. مدحت فوزى عبد العظيم - منطقة الشرقية.

7. إبراهيم حامد هندى - منطقة المحلة الكبرى.

8. سناء عبد الله الشربينى - منطقة الدقهلية.

9. عوض رمضان عوض - منطقة طنطا.

10. محمد حنفى - منطقة القليوبية.

وأعلنت وزارة الأوقاف، في وقت سابق تحقيق هيئة الأوقاف المصرية قفزة جديدة وغير مسبوقة فى الإيرادات، حيث بلغ إجمالى الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالى 2022 / 2023م نحو مليار و14 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 114 مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 12.7% عن نفس الفترة من العام الماضى 2021 / 2022م، وبزيادة تقدر بنحو 213 مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 26.5% عن العام قبل الماضى 2020 / 2021م، وتجاوزت إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 1/ 2022م حتى 30/ 12/ 2022م مبلغ 2 مليار و140 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو (222) مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 11.6% عن نفس الفترة من العام الماضى، وبزيادة تقدر بنحو (456) مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 27.1% عن نفس الفترة من العام قبل الماضى".