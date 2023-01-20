شكرا لقرائتكم خبر عن جهود وزارة الزراعة فى الحماية المجتمعية لصغار المزارعين.. 1800 مشروع أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقرير من الدكتور على حزين رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة حول جهود الجهاز الذى يقدم مجموعة من الخدمات الزراعية والصحية والبيطرية ومشروعات صغيرة من خلال هذه المشروعات، وذلك فى إطار اهتمام الدولة ببرامج الحماية الاحتماعية للفئات الاكثر احتياجا، واهتمام وزارة الزراعة ببرامج الحماية الاجتماعية من خلال مجموعة من المشروعات لدعم صغار المزارعين والمرأة فى القرى والمناطق الريفية.

وأوضح التقرير، بحسب بيان للوزارة اليوم، أن الجهاز التنمية الشاملة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى قام بتوزيع 1800 مشروع صغير من مشروعات تربية الأغنام على المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة فى المحافظات الحدودية البحر الاحمر وجنوب وشمال سيناء ومطروح بالإضافة إلى 403 مشروعات دجاج بياض فى قرى مراكز محافظة كفر الشيخ بتكلفة 15 ألف جنيه لكل مشروع و 220 مشروعا تربية اغنام فى قرى حياة كريمة بمحافظة قنا.

ويهدف المشروع الى إلحاق القادرين على العمل والمستفيدين من برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة فى سوق العمل من خلال تملكهم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بعد بناء قدراتهم من خلال التدريب والتاهيل.

وقام الجهاز بتدريب الأسر المستفيدة قبل استلام المشروعات وكذلك ان تكون السلالات التى تم توزيعها متاقلمة ومتوافقة مع مناطق توزيعها وحصول رؤس الحيوانات على جميع التحصينات اللازمة ومومن عليها تامين شامل لصالح الاسر المستفيدة . وكذلك يتم توزيع كميات من العلف او الدريس تكفى لمدة ثلاث اشهر على الاقل.

وأضاف "حزين" ان الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى من خلال مشروع تمكين سبل العيش للمجتمعات البدوية بمطروح قام بتقديم كبير من الخدمات المختلفة فى مناطق عمل الجهاز فى التجمعات البدوية ابوزريبة – بقبق- ابو صفافى – اوجارين – الرابية الشرقية – الرابية الوسطى - فوكه – القصابة - الحوالة حيث يهدف المشروع الى زيادة الدخل وتحسين حالة الأمن الغذائى للمجتمعات البدوية من خلال تنفيذ أنشطة التنمية الشاملة فى مجالات الخدمات الصحية – الخدمات التعليمية – التدريب وتنمية المهارات – الخدمات الزراعية والبيئية – الخدمات الثروة الحيوانية بالمشاركة مع شركاء التنمية بالمحافظة .

وقام المشروع بانشاء وتاثيث 6 فصول مجتمعية و 2 مركز تنمية المرأة وتدريب حرفى و 2 وحدة صحية و 1 وحدة بيطرية، وكذلك قام المشروع بتطوير وتنمية مسافة 9.7 كيلو فى اودية حمد وفروعه ووادى ابوصفافى باقامة السدود الحجرية والاسمنتة والترابية نتج عنها استصلاح اكثر من 500 فدان تم زراعتها بالشعير والزيتون والتين. استفاد منها اكثر من 200 اسرة كذلك قام المشروع بتنفيذ 88 آبار نشو لتجميع المياه سعة 150 م3 بإجمالى 13200 م3 وتطهير 77 بئر رومانى بجميع مناطق العمل بإجمالى 60000 م3 تقريباً وفقاً لمتوسط السعة التخزينية لكل بئر

كما تم توزيع وكمية 236 طن و50 كيلو من تقاوى الشعير لدعم 8322 مزارع وتكفى لزراعة 8322 فدان كما تم توزيع 332500 شتلة زيتون ل8117 مزارع تقريبا بمساحة 7388 فدان ليصل إجمالى ما تم توزيعه أكثر من 433 ألف شتلة زيتون لزراعة 11 ألف فدان من الزراعات المطرية. وتنفيذ 53 قافلة بيطرية بتحصينات بلغ ال334.624 رأس مع تقديم خدمات علاجية متنوعة والتثقيف البيطرى وكذلك تنفيذ 30 قافلة صحية وتم توزيع الأدوية بالمجان للحالات المرضية بإجمالى 13183 حالة فى تخصصات مختلفة.

كما تم تنفيذ 44 دورة تدريبية فى المجالات التالية أعمال يدوية و الحياكة – التثقيف الصحى – التوعية مع المجلس القومى للمرأة من 2014 إلى 2020 من خلال المشروع . بإجمالى فتيات تخطى 1365 .وقام المشروع بإنشاء 333 برج حمام بمنطقتى غرب مطروح - رأس الحكمه كمشروعات صغيرة مدرة للدخل للسيدات والأسر الأكثر احتياجا.

وقام الجهاز النتنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة من خلال مشروع التنمية المتكاملة لمناطق حلايب وشلاتين والممول من الخزانة العامة بمن الانشطة التى تهدف الى دعم صغار الصيادين والمربين وكذلك دعم ابناء مدن الشلاتين وحلايب وابو رماد من خلال توزيع 30 قارب صيد من الخشب المغطى بالفيبرجلاس مزود بمحرك ياماها 40 حصان و 30 ثلاجة و30 رخصة صيد لصغار الصيادين و توزيع 2000 راس اغنام وماعز على الاسر الاكثر احتياجا وتوزيع اعلاف جافة لزوم تغذية الاغنام والماعز، و تشغيل 3 غرف شعير مستنبت لإنتاج الاعلاف الخضراء بمحطة بحوث الصحراء بالشلاتين، و حفر 7 ابار ميكانيكيا بشلاتين وابوسعفة والديف توريد وتركيب وتشغيل 6 محطات نظام رى بالطاقة الشمسية، و تركيب وتشغيل 100 صوبة زراعية منها خمسون صوبة بوادى حوضين بالشلاتين وخمسة عشر بوادى الديف وعشرة بوادى امبارك بمرسى علم خمسة عشر صوبة بمحطة مركز بحوث الصحراء بالشلاتين، و تركيب 15 مظلة انتظار طريق بمدينة الشلاتين

كما تم اقامة نموذج للتنمية المتكاملة والمستدامة بوادى حوضين بالشلاتين حيث ترتكز الفكرة الرئيسية للاعمال التى تجرى بوادى حوضين احد الأودية الصحراوية ويبعد عن مدينة الشلاتين حوالى 32 كم على عمل نموذج متكامل للتنمية المستدامة باستخدام كافة الموارد الطبيعية المتاحة مثل المياه المالحة والارضى الصحراوية فى انشاء مجتمعات تتمتع بكافة سبل الحياة من مسكن وفرص عمل وانتاج زراعى وحيوانى وسمكى وداجنى وصناعات قائمة على تجفيف النباتات الطبية والعطرية ومنتجات البان ولحوم الابل وكذلك توفير المراعى للابل والماعز طوال العام باستخدام المياه المالحة.

و يهدف الى عمل نمودج للتنمية المستدامة والمتكاملة فى المجتمعات الصحراوية يمكن من خلاله اقامة مجتمعات بدوية حديثة مستقرة - خلق فرص عمل فى النشاط الزراعى للبدو فى هذه المناطق - توافر الخضروات الطازجة والاسماك والدواجن فى هذه المنطقة - الاستفادة من الميزة النسبية للصناعات القائمة على تجفيف وتعبئة النباتات الطبية والعطرية والصناعات القائمة على البان الأبل تعظيم الاستفادة من وحدة الارض والماء، ويضم النموذج ثلاث ابار تدار بالطاقة الشمسية تعطى معا ما يقرب من 300 متر مكعب/ يوميا مياه مالحة 10000 جزء فى المليون و2 محطة تحلية مياه بكفاءة تصل إلى 65 %.

كما تم انشاء قرية صغيرة بالوادى عبارة عن 24 مسكن ومبنى خدمات وتركيب محطة طاقة شمسية لانارة القرية بقدرة 30 ك. وات مع رصف الطريق المؤدى الى الوادى، و وحدة رعوية من نباتات القطف والاكاسيا على مساحة خمسة افدنة تروى بمياه الابار المالحة مباشرة – مزرعة للابل قام بانشاءها برنامج تحسين انتاجية الابل مع وحدة لبسترة البان الابل، و مزرعتان سمكيتن الاول لاستغلال المياه الاكثر ملوحة الناتجة من محطات التحلية 16000 جزء فى المليون لتربية البلطى الاحمر بانتاجية تصل الى 20طن فى الدورة والاخرى باستخدام المياه المحلاة قبل دخولها الى الزراعات ويتم فيها تربية البلطى الاسود بانتاجية تصل الى 15 طن لكل دورة. حيث يتم بيع جميع المنتجات باسعار مخفضة بنسبة 25 % طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، و مجمع للدواجن يضم عنبرين للدجاج البياض من الدجاج الفيومى يعطى حوالى 750 الف بيضة سنويا. وعنبرين لدجاج التسمين لانتاج حوالى خمسين طن لحم دواجن سنويا، و خمسون صوبة لانتاج الخضروات طماطم – خيار – فلفل- باذنجان – كوسة – كانتلوب – بطيخ تتنتج اكثر من 120 طن خضروات سنويا.

كما تم انشاء وحدة لتجفيف وتعبئة النباتات الطبية والعطرية يشمل مجفف شمسى وماكينات انتاج عبوات الشاى وعبوات واكياس المورينجا، و مزرعة نخيل حيث تم زراعة خمس افدنة بالنخيل من الاصناف عالية الجودة المجدول – البرحى – الخلاص – القنديلا- السكوتى، و زراعة نباتات متحملة للملوحة على مياه الابار وعلى المياه الناتجة من احلال مياه المزرعة السمكية مثل السلاكورنيا والشعير بالتعاون مع المركز الدولى للزراعات المحلية بدبى المتحمل للملوحة، و تنمية بعض انواع الطحالب عالية المحتوى من البروتين لادخالها فى مكونات الاعلاف او استخدامها فى التسميد مثل طحلب الازولا و زراعة 7.5 فدان نبق عمانى واقامة منحل عسل لانتاج عسل سدر جبلى، و تشييد مبنى مكون من دور ارضى كمنافذ توزيع وبيع منتجات ومخازن وغرفة تجميد ودور اول مكون من و 2شقة مكاتب ادارية ودور تانى مكون من 2 استراحة عاملين وروف وتجهيزه كاملا من كافة الاجهزة والمعدات والتجهيزات اللازمة لكل نوع.