شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران: استئناف الرحلات الجوية إلى جوانزو وبكين وهانزو مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة قررت تسير 7 رحلات إلي جوانزو و3 رحلات إلى بكين، و3 رحلات الي هانزو، وذلك ابتداء من شهر مارس المقبل، لتستأنف الشركة تسيير رحلاتها المنتظمة إلى الصين كما كانت قبل فترة كورونا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اعده مطار القاهرة الدولي خلال استقبال اول فوج سياحي صيني بعد فترة توقف 3 سنوات ، وقال زكريا خلال كلمته بالمؤتمر ان الشركة توجه كل الشركة للسفير الصيني بالقاهرة علي جهوده في استئناف حركة الطيران مرة ثانية، وذلك لدعم حركة السياحة والتجارة والركاب الكبيرة بين مصر والصين ، وكذلك العلاقات الطيبة بين البلدين والتي تمتد منذ سنوات ، وهتان مشروعات كبيرة مشتركة بين البلدين.