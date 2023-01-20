شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يلتقى مسئولى مجلس العقار لمناقشة وضع حلول لتحديات القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، الدكتور أحمد شلبى، رئيس مجلس العقار المصري، وعددًا من أعضاء المجلس، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، ووضع الحلول المقترحة للتغلب على تلك التحديات، واتخاذ القرارات المناسبة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستمع الوزير خلال الاجتماع، إلى مطالب مسئولى مجلس العقار المصري، ومقترحاتهم للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري حاليًا، موضحًا أن عددًا من مطالبهم ومقترحاتهم قد أقرتها الوزارة بالفعل، والعدد الآخر تجرى دراسته للوصول إلى أفضل صيغة تحقق مصلحة الدولة والمطورين العقاريين، وتحافظ على هذا النشاط الاقتصادى المهم، الذى يسهم فى توفير العديد من فرص العمل، ويساعد فى تحقيق المخططات التنموية.

وأكد وزير الإسكان، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الوزارة منفتحة لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع الهام الذي يعد قاطرة للتنمية الاقتصادية.



اجتماع وزير الإسكان ومسئولي مجلس العقار المصري