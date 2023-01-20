شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاتصالات الأمريكية T-Mobile تعلن اختراق بيانات 37 مليون من عملائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن شركة تى موبايل T-mobile للاتصالات فى الولايات المتحدة أعلنت عن تعرض البيانات الشخصية لـ 37 مليون من عملائها لاختراق وقرصنة فى نوفمبر الماضى.

وأوضحت الشركة، أن المتسلل سرق بيانات العملاء التى تشمل الأسماء وعناوين الفواتير وبيانات الإيميل الإلكترونى وأرقام الهواتف وتاريخ الميلاد وأرقام حسابات تى موبايل ومعلومات تصف نوع الخدمة التى لديهم. وأوضحت الشركة أنه لم يتم خرق بيانات الضمان الاجتماعى وأرقام بطاقات الائتمان أو الهويات الحكومية وكلمات السر والمعلومات المالية.

وذكرت "تي موبايل" في بيان رفعته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن الاختراق تم اكتشافه في 5 يناير.

إلا أن شبكة سى إن إن قالت إنه مع ذلك، فإن هذه المعلومات يمكن جمعها مع بيانات أخرى مسروقة أو متاحة بشكل عام واستخدامها من قبل المحتالين لسرقة هويات الأشخاص أو أموالهم. وقالت شركة تى موبايل إنها تعمل مع الجهات القانونية وبدأت فى إبلاغ العملاء الذين تعرضت بياناتهم للاختراق.

ولم تشر الشركة إلى ما قد تفعله لتصحيح الوضع، وأشارت إلا أنها قد تكون فى مأزق "نفقات كبيرة" بسبب القرصنة، وإن كان تى موبايل قد ذكرت أنها لا تتوقع أن يكون للرسوم تأثير مادى على صافى أرباحها.

وبعد أن علمت تى موبايل باختراق البيانات، قالت إن عينت فريقا خارجيا من الامن الإلكترونى للتحقيق فى الأمر، واستطاعت اكتشاف مصدر الاختراق. وقال الشركة إنها تواصل التحقيق فى الاختراق، لكنها تعتقد أنه تم احتوائه بالكامل، كما أشارت ايضا إلى أن أنظمة وشبكات الشركة لم تتعرض للاختراق على ما يبدو.