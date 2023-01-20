شكرا لقرائتكم خبر عن "الأنباء الكويتية" تبرز تفاصيل زيارة الرئيس السيسى للكلية الحربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى للكلية الحربية بمرافقة عدد من كبار قادة القوات المسلحة ومطالبته للطلاب بالحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلي بالقيم العسكرية الرفيعة والنبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية العريقة مشيدا بمستوى الإعداد الراقي للطلبة المستجدين .

وقالت الصحيفة تحت عنوان "السيسي يشيد بمستوى إعداد طلبة الكلية الحربية المستجدين"، أن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، صرح بأن الرئيس شارك طلبة الكلية خلال تنفيذهم عددا من الأنشطة والتدريبات التي يتم تدريب الطلبة المستجدين بالأكاديمية والكليات العسكرية عليها بشكل يومي بمقر الكلية الحربية، حيث اشتملت الأنشطة على عدد من التمارين الرياضية التي يتم تنفيذها بطابور اللياقة لمختلف الألعاب التي تسهم في الحفاظ على معدلات اللياقة البدنية للطلبة في أعلى مستوياتها.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسي شاهد أيضا عددا من الأنشطة الخاصة بالتأهيل العسكري للطلبة التي يتم تنفيذها وفقا لأحدث نظم الإعداد والتأهيل المتطورة والتي أظهرت مدى ما يتمتع به الطلبة المستجدين من ثقة بالنفس ومستوى انضباط راقي خلال فترة الإعداد العسكري.