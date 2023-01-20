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مطار القاهرة يستقبل اليوم أول مجموعة سياحية صينية منذ بداية أزمة كورونا

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القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، أول مجموعة سياحية صينية، قادمة إلى مصر، لتكون هى الأولى منذ بداية أزمة فيروس كورونا، وسط اتخاذ كافة التدابير والتسهيلات اللازمة لاستقبال أول فوج.

ومن المقرر أن يكون في استقبال أول فوج سياحي صيني في مطار القاهرة، الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، ويرافقه نائب وزير السياحة والآثار، وأيضا السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشانغ.

ويجهز مطار القاهرة الدولي، استقبال خاص لأول فوج سياحي صيني قادم بعد غياب مدة ثلاثة أعوام، منذ بداية الجائحة الوبائية التي ضربت بلدان العالم في أواخر عام 2019.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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