شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة كثيفة تغطى طرق القليوبية.. والمرور يناشد توخى الحذر أثناء القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مدن وقرى القليوبية شبورة كثيفة ببعض الأنحاء خاصة علي المحاور والطرق الرئيسية بالمحافظة، وسط مناشدة الإدارة العامة لمرور القليوبية لقائدي المركبات بضرورة توخي الحذر خلال القيادة في الفترة الصباحية علي تلك الطرق منها لوقوع حوادث.

وطالب مرور القليوبية، المواطنين بالالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث إنزلاق لأى سيارة، وعدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.

كما لم يشهد طريق شبرا بنها الحر بنطاق المحافظة، اي تعطل بالحركة المرورية وسط انتشار مكثف لرجال المرور علي المحاور والطرق الرئيسية حفاظا على ارواح المواطنين.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا باردا فى الصباح الباكر، معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.