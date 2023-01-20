شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة طرد الشياطين والجن من البيت وفقا للسنة النبوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أوضح الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، طريقة طرد الشياطين والجن من البيت، وذلك رداً على سؤال ورد إليه: يسأل بعض الإخوة لى بعض الأولاد والبنات يخافون من الجن والعفاريت ليلا فما هو الحل؟، وأجاب بالآتى:
وأضاف أن لهذا التحصين ثلاث فؤائد، الفائدة الأولى فى هذا الحديث بيان لعظمة سورة البقرة، حيث وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها سنام القرآن، ومعنى السنام الرفعة والعلو، استعير هذا اللفظ من سنام الجمل ثم كثر استعماله فيها حتى صار مثلا ومنه سميت البقرة سنام القرآن، قال ابن الأثير سنام كل شىء أعلاه وفي شعر حسان (وإن سنام المجد من آل هاشم) أى أعلى المجد.
أما الفائدة الثانية: السبب في تسمية البقرة سنام القرآن؛ أولا: لطولها واحتوائها على أحكام كثيرة، ثانيا: لما فيها من الأمر بالجهاد وبه الرفعة الكبيرة.