شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة طرد الشياطين والجن من البيت وفقا للسنة النبوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، طريقة طرد الشياطين والجن من البيت، وذلك رداً على سؤال ورد إليه: يسأل بعض الإخوة لى بعض الأولاد والبنات يخافون من الجن والعفاريت ليلا فما هو الحل؟، وأجاب بالآتى:

قراءة سورة البقرة في البيت، ففي ذلك تحصين للبيت من الشيطان والجن والعفاريت، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن لكل شىء سناما وسنام القرآن سورة البقرة ، وإن الشيطان إذا سمع سورة البقرة تقرأ خرج من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة).

وأضاف أن لهذا التحصين ثلاث فؤائد، الفائدة الأولى فى هذا الحديث بيان لعظمة سورة البقرة، حيث وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها سنام القرآن، ومعنى السنام الرفعة والعلو، استعير هذا اللفظ من سنام الجمل ثم كثر استعماله فيها حتى صار مثلا ومنه سميت البقرة سنام القرآن، قال ابن الأثير سنام كل شىء أعلاه وفي شعر حسان (وإن سنام المجد من آل هاشم) أى أعلى المجد.

أما الفائدة الثانية: السبب في تسمية البقرة سنام القرآن؛ أولا: لطولها واحتوائها على أحكام كثيرة، ثانيا: لما فيها من الأمر بالجهاد وبه الرفعة الكبيرة.

أما الفائدة الثالثة: المداومة على تلاوة سورة البقرة في البيت يطرد الشياطين والعفاريت من البيت، هذا والأمر الآن أصبح ميسورا عن طريق الأجهزة الحديثة وهي منتشرة في كل بيت.