شكرا لقرائتكم خبر عن 10معلومات اعرفها عن مشروع دمج السياحة البيئية بالتنوع البيولوجى بمرسى علم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة البيئة برنامج تأهيلي لتطوير وإدارة وتنظيم الحرف اليدوية والتراثية، فى قريتي ابوغصون وحماطة بمحمية وادي الجمال بمرسى علم، ويعد هذا المشروع مرتبط بمشروعين تابعين لوزارة البيئة، من أجل لددمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر، ومشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالى.

خلال هذا التقرير نرصد اهم 10معلومات عن هذا المشروع

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1- المشروع هدفه الرئيسى دعم المجتمعات المحلية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

2- يسعى ايضا المشروع لدمج المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية بالسياحة البيئية .

3- يعمل ايضا المشروع للحفاظ على التراث الثقافي المادي للمجتمعات المحلية في مصر.

4- المشروع يقوم بتأهيل ورفع قدرات المجتمعات المحلية .

5- يوفير المشروع الخامات والمعدات والأدوات اللازمة للإنتاج .

6-يستعين المشروع بمجموعة من الخبراء المتخصصين بأساليب الإدارة لمراكز المشغولات اليدوية وكيفية تنظيم تلك المراكز وتحقيق الأستدامة المالية والتأهيلية والفنية للمجتمعات المحلية.

7- المشروع يقوم بتنمية أبناء المجتمع المحلي، من خلال تنظيم ورش عمل حول كيفية تصنيع الحرف اليدوية التراثية للمجتمع نفسه، مع الحفاظ على طبيعتها الأصلية.

8- يعمل المشروع على تطوير تلك المنتج ليصبح مصدر جذب للزائرين لمحمية وادي الجمال بمنطقتي حماطة وأبوغصون.

9- يحقق المشروع فرص عمل ومصادر دخل للمجتمعات المحلية والفئات المستهدفة، من خلال الربط بين المنتجات اليدوية التراثية، والسياحة البيئية وتحويلهم لمصادر دخل مستدام، اضافة للترويج لمنتجات السياحة البيئية بمحمية وادي الجمال وخاصة للمجتمع المحلي.

10- يرتبط المشروع بأهداف التنمية المستدامة وخاصة الأهداف الخاصة بالقضاء على الفقر وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات و تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع .