شكرا لقرائتكم خبر عن 68% من القراء يطالبون بدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي في نظيره الرسمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب سن تشريع يدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي في نظيره الرسمي، أيد غالبية القراء مطالب سن تشريع يدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي في نظيره الرسمي.

وأيد 68% من القراء مطالب سن تشريع يدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي في نظيره الرسمي، بينما عارض 32% من القراء مطالب سن تشريع يدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي في نظيره الرسمي.



