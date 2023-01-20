شكرا لقرائتكم خبر عن كنوز الطبيعة.. أعشاب سيناء تنمو فى الوديان وأعالى الجبال وتعالج أمراضا كثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الكثير من أبناء جنوب سيناء فى استغلال ثرواتها من النباتات الطبيعة، واستفادوا من خبرة يتوارثونها فى استخدام هذه الأعشاب فى علاج الأمراض، بجمعها وتجفيفها وإعادة عرضها وبيعها لمن يبحثون عنها.

قال سالم عودة التيهى، أحد من يجمعون الأعشاب بمنطقة سانت كاترين الجبلية بجنوب سيناء، ويملكون خبرة فى أهميتها لعلاج الأمراض لـ"الخليج 365"، إن عمره 63 سنة، ويمارس مهنة توفير الأعشاب منذ عام 2003، معتمدا على خبرة ورثها وصقلها بدورات تدريبية وتعليم.

وأضاف أنه يساعده فريق من الشباب الذين يجمعون له الأعشاب، ويتم تجفيفها وتوزيعها فى عبوات، بحسب تصنيفها، فهناك أوراق تجمع، او جذور أو زهور ولكل عشبة أهميتها فى علاج الأمراض.

وقال إنه على سبيل المثال تتوفر عشبة "السموه" التى تساعد فى تنظيم السكر، بينما عشبة "المرمرية" المعروفة لها دور فى التخسيس، وتخفيف آلام البرد وكثير من الاستخدامات.

وأضاف أنه ينبت فى جنوب سيناء نبات "الأراك" الذي يستخرج من أغصانه السواك المعروف لتنظيف الأسنان، وتستخدم أوراقه لعلاج الأملاح وحصوات الكلى، بينما يستخدم "الزعتر" فى علاج أمراض البرد و توسعة الشعب الهوائية، كما يستخدم كبهارات لأكلات اللحوم، وعشبة " الحرجل" تستخدم كمساعد فى إذابة الحصوات وعلاج امراض القولون، ونبتة "الشيح أو البعيثران" لعلاج الديدان، وعشبة "البردقوش" مميزة فى استخدامها كبهارات ويتم جمعها من أعالى جبال سانت كاترين، ولها استخدام فى علاج الأمراض الصدرية وأمراض النساء، بينما يتم استخراج الزيت من نبات "الحنظل" يستخدم كدهان لعلاج الخشونة وآلام المفاصل.

وأشار خبير الأعشاب السيناوى إلى أنه بعد تجفيف الأعشاب وتغليفها، يتم عرضها لمن يبحثون عنها، لافتا إلى أنه يقوم بهذا العرض لها فى المناطق السياحية التى يتردد عليها السائحين، والمهرجانات والمعارض التى تنظم فى جنوب سيناء.

وأوضح أن هناك طلبا كثيرا على هذه الأعشاب خصوصا لمن يبحثون عن علاج أو تخفيف آلامهم من الطبيعة، واستطرد قائلا: "كثير يأخذون أعشاب على سبيل التجربة ثم يعودون للبحث عنها بعد أن يثبت لديهم نجاحها".

وتابع أن جمع وتغليف وبيع الأعشاب بكل انواعها يعتبر مصدر رزق لكثير من الأسر والشباب من أبناء المناطق الجبلية فى جنوب سيناء، وينشط موسم جمعها خلال فصل الربيع مع اكتمال نموها وظهور زهورها، وجميعها أعشاب ونباتات طبيعية برية تنمو أعالى الجبال وتحت سفوحها وفى مسارات الوديان.



اعشاب-سانت-كاترين



الاعشاب



ثناء-العرض-