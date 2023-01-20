شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تفتتح اليوم 43 مسجدا فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 43 مسجدًا منها 31 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و12 مسجدًا صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 585 مسجدًا، منها 475 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و110 مساجد صيانة وتطويرًا.

وأوضحت الوزارة المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالى:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف بنى سويف

1. المغفرة – عزبة أبو النور - الواسطى

مديرية أوقاف سوهاج

2. التوبة – بنهو - طهطا

3. آل مناسى – الصفيحة - طهطا

4. على بن أبى طالب – شطورة

5. عباد الرحمن – خلوة محفوظ - طهطا

6. الرحمن – نجع حمد - طهطا

7. محمد فرغلى – الكوم الأصفر - طهطا

8. الكناعره – ساحل - طهطا

9. نجع العرب – الهيشة - طما

10. الهداية – نجع حمد - طهطا

11. آل توما – التوادر- البلينا

12. الرحمن – عرب الصبحة – جنوب دار السلام

مديرية أوقاف أسيوط

13. هيبه – بنى حسين - أسيوط

14. ثابت عبد الاله – فزاره - القوصية

15. اليوسفي- مدينة ديروط

16. الرحمن – عزبة التحرير- ديروط

مديرية أوقاف المنوفية

17. الشرقي- البيشة - أشمون

18. نور الدين – شبرا خلفون – شبين الكوم

مديرية أوقاف الإسماعيلية

19. الحمد – أبو صيام- قرية سرابيوم- فايد

20. الرحمة- أبو عطية – عزبة أبو عطية – أبو صوير

مديرية أوقاف الدقهلية

21. الطرابيشى – ميت طريف - دكرنس

مديرية أوقاف الفيوم

22. الرحمن الرحيم – قرية معصرة صاوى - طامية

مديرية أوقاف المنيا

23. الوهاب – زاوية حاتم – بنى عبيد – أبو قرقاص

مديرية أوقاف الإسكندرية

24. الرحمن – أرض الحرية – ثان العامرية

مديرية أوقاف البحيرة

25. التوبة - قومبانية البرنوجى – مركز دمنهور

26. الزعيرة – بطورس – أبو حمص

مديرية أوقاف كفر الشيخ

27. حسين عبيدى – العبايدة- سيدى سالم

28. عزبة السعدى – الشمارقة – كفر الشيخ

29. الشيخ غازى – المؤسسة الأبعادية – الحامول غرب

مديرية أوقاف قنا

30. آل حمد – فاو بحرى - دشنا

31. المقام الأهلى – الغرابلية - قوص

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف جنوب سيناء

1. الحسوة- كاترين

2. بنت السلطان- رأس سدر

مديرية أوقاف المنوفية

3. النعمانى – سرس الليان

مديرية أوقاف أسيوط

4. آل وهمان – دير القصير – القوصية

مديرية أوقاف البحيرة

5. الرحمن الشافعى اللبان - المحمودية

6. شهاب الدين – قرية شهاب الدين – مركز رشيد

7. الجمعية اليونانية الشهير بنخنوخ – زاوية غزال- دمنهور

مديرية أوقاف قنا

8. الرفاعى – حجازة قبلى - قوص

مديرية أوقاف الشرقية

9. أبو سرور- الزنكلون

10. أبو علوان – قرملة - بلبيس

مديرية أوقاف سوهاج

11. الشهيد رماح عبد الكريم – دمنو – مركز سوهاج

مديرية أوقاف الإسكندرية

12. السلام – بجوار فاركو للأدوية - العامرية 2