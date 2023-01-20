شكرا لقرائتكم خبر عن لو بيتك آيل للسقوط.. تعرف على إجراءات الحصول على قرار هدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشكل العقارات الآيلة للسقوط والمتضررة إنشائيا بصورة قد تؤدي إلى انهيارها كليا أو جزئيا، خطرا حقيقيا يهدد حياة ساكنيها والمجاورين لها، ليصبح هدمها الحل الوحيد قبل تهالكها وانهيارها على السكان، وعليه يبحث الكثيرون عن الأوراق المطلوبة والإجراءات اللازمة للحصول على رخصة من الحي أو مجلس المدينة والمركز التابع له لهدم عقار أو منشأة آيلة للسقوط.

”الخليج 365” يوضح في السطور التالية خطوات إصدار رخصة هدم عقار آيل للسقوط.

أولا: شروط الحصول على الخدمة

-أن يكون طالب الخدمة مالك الأرض والعقار أو وكيل عمل عنه.

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

-أن يكون العقار غير متدرج في كشوف حصر المباني المحظور هدمها.

ثانيا: المستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومي للمالك مقدم طلب الترخيص والأصل للاطلاع.

-عقد مسجل يثبت ملكية مقدم الطلب للمبنى المطلوب هدمه.

-شهادة من مأمورية الضرائب العقارية التابع لها المبنى المطلوب هدمه.

-عدم وجود مستأجرين بالمبنى مع تقديم إقرار من المالك موثق بالشهر العقاري.

-قرار نهائي بالهدم والصادر من الجهة الإدارية طبقا للمادتين 90,92 من القانون.

-تقرير من مهندس إنشائي خبرته لا تقل عن 7 سنوات موضحا به الطريقة المستخدمة لتنفيذ عملية الهدم، والاحتياجات اللازمة لتأمين الشاغلين والمارة والمنشآت المجاورة.

-ملئ النموذج الخاص بالخدمة بعد الحصول عليه من مركز خدمة المواطنين بالمحافظة أو الحى التابع له.

-تقديم المستندات المطلوبة واعتمادها بختم المهندس واستلام إيصال بها.

-سداد رسم الفحص.

-استكمال المستندات المطلوبة من الإدارة الهندسية وتسليمها بعد فحص الإدارات المختصة بالحى.

-اعتماد الرخصة موضوع الخدمة.

-تسديد الرسوم بالخزينة.

-تحدد المدة الزمنية لإصدار الترخيص بـ 30 يوما من تاريخ تقديم المستندات المطلوبة، وبدء العمل فور استلام الرخصة.