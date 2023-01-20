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الصحة: لقاح الالتهاب الكبدى الفيروسى بى لا يسبب الإصابة بالمرض

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القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الالتهاب الكبدى الفيروسى بى لا يسبب الاصابة بالمرض بل يوفر حماية بدرجة كبيرة وقالت وزارة الصحة: اللقاح متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.

 

كشفت وزارة الصحة والسكان أن لقاح الالتهاب الكبدى "بى" مهم لجميع الفئات وخاصة الأطفال خلال 24 ساعة من الولادة .

 

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن اللقاح الخاص بالالتهاب الكبدى بى مهم للأشخاص المخالطين لحالات مصابة بفيروس بى، وكذلك الاشخاص الذين يقومون بعمل جلسات غسيل كلوى .

 

وتابعت: لقاح الالتهاب الكبدى بى هام للأشخاص الذين يقومون بعمل جلسات الغسيل الكلوى، مشيرة إلي أن اللقاح هام ولايصاب الشخص بعد الحصول علي التطعيم .

 


 

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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