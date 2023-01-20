شكرا لقرائتكم خبر عن معارض "أهلا رمضان" تفتح أبوابها أمام المواطنين اليوم بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر معارض أهلا رمضان اليوم الجمعة فى استقبال المواطنين فى العديد من المحافظات لتوفير السلع الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة، كما تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية، بالوجه القبلى لطرح السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين، وكذلك منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق، كذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات، وصرف الدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات، ضمن مقررات شهر يناير، حيث تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن معارض أهلا رمضان فى كافة المحافظات تتضمن جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن، كما أن المعرض بشارع فيصل يوفر مختلف أنواع السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن والأسماك بتخفيضات 30%، بالإضافة إلى الخضار والفاكهة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق المحلية لتلبية احتياجات المواطنين وبجودة عالية.