شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات قانونية.. ما هى حقوق الزوجة الحامل حال طلاقها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل البعض من المواطنين عن حقوق المرأة الحامل حال قيام الزوج بتطليقها، و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.

يقول المحامى خالد محمد إن حقوق المرأة إذا طلقها زوجها خلال الحمل تنقسم إلى:

- المرأة الحامل إذا كانت مطلقة فلها نفقة عدة حتى تضع الحمل، لأن عدة الحامل تكون بوضع الحمل.

- كما أن الرجل إذا طلق زوجته فعليه أن ينفق عليها حتى تنقضى عدتها.

- على الزوج نفقة ولده حال الحمل وحال الرضاعة، ولا يلزم الأمَّ ذلك ولو كانت غنية، ويدخل فى النفقة: تكاليف الولادة، والمسكن، والمأكل والمشرب، والكسوة، وأجرة الرضاع وما يحتاجه الولد من دواء وغيره فإذا وضعت المطلقة حملها فلا نفقة لها.