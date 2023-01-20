شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ما زلنا فى فصل الشتاء ويجب عدم الانخداع بالارتفاع المؤقت فى الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الاستقرار فى الأحوال الجوية والارتفاع الطفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء خلال ساعات النهار، مع استمرار الأجواء الباردة ليلا وخلال الصباح الباكر .

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتوخى الحذر، خاصة أننا ما زلنا فى فصل الشتاء ويجب عدم الاغترار بهذا الارتفاع الطفيف والمؤقت فى درجات الحرارة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا باردا فى الصباح الباكر، معتدلا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.