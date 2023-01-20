شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز البحوث الفلكية: إطلاق قمرين صناعيين قبل كورونا والقمر الثالث جاهز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جاد القاضي رئيس مركز البحوث الفلكية والجيوفيزقية، إن جهود مصر تأخرت نسبيا في مجال الفضاء وأبحاث الفضاء ، موضحا أنه كان هناك مساهمات دولية وعالمية في الفضاء المصرى .

وأضاف رئيس مركز البحوث الفلكية والجيوفيزقية، خلال تصريحات على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات عديدة للتقدم في مجال البحوث الفضاء، وأصبحنا نتطلق قمر صناعى على مدار آلاف كيلو مترات عبر معالجات وتبادل بيانات.

وأوضح رئيس مركز البحوث الفلكية والجيوفيزقية، أنه أصبح هناك جهود مؤخرا للتقدم في مجال الفضاء عبر إنشاء وكالة الفضاء المصرية، متابعا: نأمل أن يكون هناك نتائج وثمار جيدة للغاية لتلك الوكالة، مشيرا إلى أن هناك تحالف قومى للفضاء يشارك فيه معاهد ومراكز علمية لتصنيع عدد من الأقمار الصناعية المكعبة .

وأشار رئيس مركز البحوث الفلكية والجيوفيزقية، إلى أنه تم إطلاق قمرين صناعيين قبل كورونا مباشرة والقمر الثالث في انتظار إشارة الإطلاق.