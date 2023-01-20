شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 3 سنوات لحسن راتب و5 لعلاء حسانين وتغريمهما مليونى جنيه بقضية الآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت الدائرة "ب" بمحكمة النقض برئاسة المستشار محمد خير اليوم الخميس، بقبول الطعون المقدمة على حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين فى قضية الاتجار فى الآثار والتنقيب عنها، وتمويل عمليات التنقيب، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى" وتعديل الاحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة، حيث عاقبت النقض رجل الأعمال حسن راتب بالسجن 3 سنوات مع تغريمه مليون جنيه، ومعاقبة علاء حسانين بالسجن 5 سنوات وتغريمه مليون جنيه.

جانب من الجلسة

جلسة حسن راتب

وكانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية، في 21 أبريل الماضى، حكما بمعاقبة رجل الأعمال حسن راتب بالسجن 5 سنوات، كما عاقبت النائب البرلماني السابق علاء حسانين بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل منهما، على خلفية اتهامهما بالاتجار فى الآثار والتنقيب عنها، وتمويل عمليات التنقيب، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى".

جلسة النقض على حكم حسن راتب