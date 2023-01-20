مصر وشعبها قادرين يعدوا أى محنة.. حديث الرئيس السيسى مع طلاب الكلية الحربية

القاهرة - سامية سيد - رسائل مهمة بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته أمام طلبة الكلية الحربية؛ إذ طمأن الرئيس المصريين، قائلا: "عاوز أطمنكم على الأوضاع فى الداخل.. صحيح بنمر بظروف صعبة جدا زى ما كل الدول تقريبا بتمر بده.. وده أمر مصنعنهوش بأنفسنا.. وقلت أن إحنا مدخلناش فى حروب واقتتال ضيعنا فيه قدرات الدولة المصرية ومستقبلها.. لا.. معملناش كده.. أحنا كنا حريصين فى كل ردود أفعالنا أن تتسم بالتوازن والحكمة فى التعامل مع كل المشاكل اللى بتقابلنا".

وأضاف الرئيس السيسى: "حتى موضوع الإرهاب فرض علينا فرضا، وحرصنا من أول يوم فى 2013 و2014 أنه ميحصلش أى شكل من أشكال الصراع والاقتتال لكن كان لازم نجابه هذا الاختيار".

وشدد الرئيس السيسى على أن الدولة تبذل جهدا كبيرا جدا للحفاظ على قدراتها، معلقا: "نقدر كلنا بالصبر.. ولازم نفهم أن ما نحن فيه هو نتاج ظروف أحنا مش سبب فيها، ولكنها ظروف دولية صعبة لها تداعيات كبيرة جدا على العالم كله، وأثرت كتير جدا على تكلفة الحياة سواء طاقة وسلع أساسية ومستلزمات إنتاج، والأسعار كلها ارتفعت فى الدنيا كلها".