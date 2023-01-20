شكرا لقرائتكم خبر عن مطار العاصمة الإدارية يستقبل رحلة خاصة تقل وفدا من رجال الأعمال والأثرياء بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار العاصمة الإدارية الجديدة اليوم الخميس، طائرة مصر للطيران رقم 411، على متنها 263 راكبا قادمة من الأقصر بها وفد رفيع المستوى من كبار رجال الأعمال والأثرياء بالعالم، بعد قضاء عطلة قصيرة بين المعالم الأثرية بالأقصر، وكانت وجهتهم التالية هي العاصمة الإدارية الجديدة.

ورحب فريق العلاقات العامة بالمطار بالركاب و تقديم الهدايا التذكارية، متمنيين لهم قضاء وقت ممتع بين المعالم المصرية الحديثة والقديمة.