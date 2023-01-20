شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 20/1/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:20 ص
موعد صلاة الظهر 12:05 ص
موعد صلاة العصر 00: 3
موعد صلاة المغرب 5:21 م
موعد صلاة العشاء 6:41
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:26 ص
موعد صلاة الظهر 12:10
موعد صلاة العصر 3:03
موعد صلاة المغرب 5:23 م
موعد صلاة العشاء 6:45 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:16
موعد صلاة الظهر 12:01 م
موعد صلاة العصر 2:55 م
موعد صلاة المغرب 5:16 م
موعد صلاة العشاء 6:37 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:05
وقت صلاة الظهر 11:53
موعد صلاة العصر 2:52 م
وقت صلاة المغرب 5:13 م
وقت صلاة العشاء 6:32 م.
وقت صلاة الفجر 5:08 ص
موعد صلاة الظهر 11:59 ص
موعد صلاة العصر 03: 3
موعد صلاة المغرب 5:25 م
موعد صلاة العشاء 6:41