شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "الرئاسى اليمنى" يشيد بدور مصر المحورى فى دعم جهود إحلال السلام ببلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان، أن الصراع فى اليمن لن ينتهى إلا من خلال تسوية سياسية.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، خلال كلمته في جلسة بمنتدى (دافوس) شارك فيها وزراء خليجيون وأوروبيون ، وفقا لقناة "العربية" الفضائية أمس الأربعاء، إن :"الحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات في المنطقة.. ونحاول إيجاد مسار للحوار مع الجميع ونركز على التنمية".

وأضاف :"نحتاج لإيجاد سبيل لإعادة الهدنة في اليمن، والعمل على تحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار"، مشددا على أن الحرب في اليمن يجب أن تنتهي عن طريق التفاوض.

وكان الأمير فيصل بن فرحان قال في جلسة بمنتدي دافوس، إن لدى الرياض "شراكة قوية مع الولايات المتحدة لكن هذا لا يعني أننا نتفق دائماً"، وأكمل وزير الخارجية السعودي أن "اقتصاد المملكة سيكون الأسرع نموا هذا العام".

وأضاف أن السعودية تساند التحول للطاقة النظيفة، لكن ذلك سيستغرق عقوداً، مضيفاً أن "المملكة تعمل على استقرار أمن الطاقة".