شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة عسكر يشهد بيانا للتكتيكات الصغرى والمهارة بالمنطقة الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بياناً عملياً للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان لإحدى وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية ، وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

بدأ البيان بكلمة اللواء أركان حرب محب حبشى خليل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية أكد خلالها

على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لتطوير وتحديث أساليب التدريب القتالى داخل المنطقة الجنوبية العسكرية ، مشيراً إلى أن حماة الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى سيظلوا محافظين على الإستعداد القتالى العالى بما يمكنهم من تحقيق كافة المهام المكلفين بها للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته .

أعقب ذلك تقديم مراحل البيان العملى والتوجيه الطبوغرافى وأوضاع القوات داخل البيان ،وإستعراض المهارات الأساسية للفرد والجماعة فى الميدان والتدريب التكتيكى المجمع للعناصر التخصصية .

وفى نهاية البيان نقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكافة العناصر المشاركة بالبيان ، مشيداً بالمستوى الراقى الذى ظهرت به كافة العناصر المنفذة للبيان ، مما عكس مستوى الإستعداد القتالى العالى والإحترافية فى تنفيذ المهام ، كما ناقش عدد من القادة والضباط المشاركين بالبيان

فى الأسلوب الأمثل لتنفيذ كافة الإجراءات والإستفادة منها لرفع الكفاءة القتالية على كافة المستويات .

كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على قاعدة برنيس البحرية للإطمئنان على الحالة الإدارية والمعيشية والجاهزية القتالية بالقاعدة ، مشيداً بما لمسه من إستعداد قتالى وروح معنوية عالية وقدرة على تنفيذ كافة المهام لحماية سواحل مصر ومياهها الإقليمية .

حضر البيان عدد من قادة القوات المسلحة .