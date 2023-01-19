شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: القوات المسلحة والشرطة نجحوا فى تأمين الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة تحقيق نجاح كبير في تامين الدولة المصرية، مضيفا: "بفضل الله بالتعاون مع الشرطة إن شاء الله حققت نجاح كبير قوى في تأمين الدولة المصرية بما فيها المنطقة اللى بذلنا فيها تضحيات كبيرة جدا خلال 9 سنين، شهداء سقطوا وحماة للدولة المصرية وللشعب المصرى".

أضاف الرئيس السيسي في كلمته أمام طلبة الكلية الحربية: "حققنا نجاحا كبيرا قويا وقريبا بفضل الله سبحانه وتعالى نعلن أن الموجة اللى قابلتها مصر خلال العشر سنين الأخيرة تم الانتهاء منها والسيطرة عليها".

تابع الرئيس: "اوعا تفتكر ان النجاح بيجي من غير عمل وصبر وتضحية مفيش حاجة كده.. خلال السنوات الماضية قدمت الدولة المصرية من خلال أبنائها من الجيش والشرطة والمدنيين تضحيات كبيرة جدا سواء شهداء ومصابين وتكلفة مالية".

أكمل الرئيس: "بهنى القوات المسلحة والشرطة والدولة المصرية لأن الحمد لله حققنا إنجازا كبيرا في هذا المجال".