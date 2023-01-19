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شكرا لقرائتكم خبر عن "ويجز" يثير الجدل بامتحان اللغة الإنجليزية بألسن عين شمس وأستاذة المادة تعلق والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت الدكتورة غادة بلال في بيان للكلية، أن مادة الدراسات اللغوية فرع من فروع اللغويات ويجب فيها التطبيق على جميع النصوص الأدبية المختلفة سواء كانت قديمة أو جديدة، لافتة إلى أن الطلاب متعودين على نظام هذه الأسئلة ولا يوجد أي شكاوى منهم بعد أداء الامتحان.
وأشارت إلى أن الهدف من وجود هذا السؤال هو إعلاء الحس النقدي، ولابد من وضع نصوص باللغة العربية سواء بالفصحى أو العامية أو الإنجليزية في الامتحان، حتى يستطيع الطلاب المقارنة بين جميع الأشياء والتطبيق بشكل صحيح.
وتابعت بلال، أن هذه الطريقة مثالية للغاية وسبب وجود هذه الأغنية لتقارب عمر الطلاب من عمر ويجز ويسمعونه كثيرًا ويناسب العصر الذي نعيش فيه حاليًا.
وأكدت مدرس اللغويات، أنها حاولت التوصل إلى كاتب الأغنية قبل وضع الامتحان ولكن فشلت المحاولة ووضعت اسم المغني حتى يتم التوثيق فقط لا غير، متمنية لجميع الطلاب النجاح والتفوق.