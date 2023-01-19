أخبار مصر.. الرئيس السيسي: ما تحقق خلال الـ10 سنوات الماضية أمر نفتخر به

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القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الرئيس عبد الفتاح السيسي: ما تحقق خلال الـ 10 سنوات الماضية أمر نفتخر به جميعا.

الرئيس السيسي: ما تحقق خلال الـ 10 سنوات الماضية أمر نفتخر به جميعا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ما تحقق خلال العشر سنوات الماضية أمرا عظيما جدا ونفتخر به جميعا، مضيفا: "نشكر بيه ربنا سبحانه وتعالى انه حققلنا النجاح ده.. يا ترى ده حافز لينا؟ .. نعم ودافع لينا نكون جاهزين أكثر لحماية بلدنا".

الرئيس السيسى: كل ظروف صعبة اختبار لكشف المعادن.. ومعندناش مشكلة فى الدولار

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أزمة الدولار قائلا: "كان فيه مشكلة كبيرة في الدولار خلال الـ 3 أشهر الماضية ، لكن بقول للناس وعدنا إنه خلال شهرين هننهي تكدس البضائع في الموانئ ، وانهينا جزء كبير منها ومعندناش مشكلة في الدولار".

منطوق حكم النقض على حسن راتب وعلاء حسانين فى قضية الآثار الكبرى

قضت الدائرة "ب" بمحكمة النقض برئاسة المستشار محمد خير اليوم، الخميس، بقبول الطعون المقدمة على حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين فى قضية الإتجار فى الآثار والتنقيب عنها، وتمويل عمليات التنقيب، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى" وتعديل الاحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة، حيث عاقبت النقض رجل الأعمال حسن راتب بالسجن 3 سنوات مع تغريمه مليون جنيه، بدلا من خمس سنوات، ومعاقبة علاء حسانين بالسجن 5 سنوات وتغريمه مليون جنيه، بدلا من 10 سنوات.

الرئيس السيسي: القوات المسلحة والشرطة نجحوا فى تأمين الدولة المصرية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة تحقيق نجاح كبير في تامين الدولة المصرية، مضيفا: "بفضل الله بالتعاون مع الشرطة إن شاء الله حققت نجاح كبير قوى في تأمين الدولة المصرية بما فيها المنطقة اللى بذلنا فيها تضحيات كبيرة جدا خلال 9 سنين، شهداء سقطوا وحماة للدولة المصرية وللشعب المصرى".

أسعار الذهب اليوم تنخفض 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1760 جنيها

انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر بحوالي 10 جنيهات ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1760جنيها للجرام، في حين يشهد سوق الذهب حالة من الهدوء التام عقب استقرار سعر صرف الدولار في البنوك.

لاجارد: البنك المركزى الأوروبى سيواصل رفع أسعار الفائدة العام الجارى

قالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزى الأوروبى، إلى أن البنك سيستمر فى رفع أسعار الفائدة هذا العام وسط تحسن التوقعات الاقتصادية وسوق العمل.

السجن 3 سنوات لحسن راتب و5 لعلاء حسانين وتغريمهما مليونى جنيه بقضية الآثار

قضت الدائرة "ب" بمحكمة النقض برئاسة المستشار محمد خير اليوم الخميس، بقبول الطعون المقدمة على حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين فى قضية الاتجار فى الآثار والتنقيب عنها، وتمويل عمليات التنقيب، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى" وتعديل الاحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة، حيث عاقبت النقض رجل الأعمال حسن راتب بالسجن 3 سنوات مع تغريمه مليون جنيه، ومعاقبة علاء حسانين بالسجن 5 سنوات وتغريمه مليون جنيه.

نائب محافظ القاهرة تعلن بدء تشغيل المركز الطبى بالخيالة وتفعيل خدماته بالمجان

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية مدينة الخيالة احدى المدن المطورة والتي انشأتها الدولة المصرية لنقل سكان المناطق غير الآمنة والخطرة، إليها لمتابعة الموقف التنفيذي لتشغيل كافة المشروعات الخدمية داخل المدينة لخدمة اهالى الخيالة و عزبة خير الله و منطقة مصر القديمة برمتها.

انقطاع المياه عن عدة مناطق بمدينة 15 مايو لمدة 24 ساعة لأعمال صيانة

أعلنت شركة مياه القاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (منشية السلام – والمجاورات من المجاورة الأولى حتى المجاورة العاشرة) بمنطقة المشروع الأمريكى بحلوان، والمراحل الأولى والثانية والثالثة بمدينة 15 مايو.

معاقبة لاعب كرة قدم شهير بالحبس سنة مع الشغل لسرقة ورقة زواجه العرفى

عاقبت محكمة جنح الهرم لاعب كرة شهير في القضية رقم 57069 لسنة 2022 جنح الهرم لاعب كرة شهير بالحبس سنه مع الشغل والنفاذ والمصاريف لاتهامه فى بسرقة عقد الزواج العرفى .

مزارعو الأقصر: زيادة سعر توريد إردب القمح يدعم الفلاحين ويحسن جودة المنتج ..فيديو

عبر المزارعون بمحافظة الأقصر عن سعادتهم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة سعر توريد أردب القمح لـ 1250 جنيها، وجاءت ردود الأفعال للمزارعين مؤكدة أن القرار دعم كبير للفلاحين بمصر.

الرئيس السيسى يشيد بمستوى إعداد طلبة الحربية ويطالبهم بالتحلى بالقيم العسكرية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فجر اليوم الخميس، الكلية الحربية، حيث رافقه الفريق اول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس شارك طلبة الكلية خلال تنفيذهم عددًا من الأنشطة والتدريبات التي يتم تدريب الطلبة المستجدين بالأكاديمية والكليات العسكرية عليها بشكل يومى بمقر الكلية الحربية، حيث اشتملت الأنشـطـة علـى عـدد مـن التمارين الرياضية التي يتم تنفيذها بطابور اللياقة لمختلف الألعـاب التي تسهم في الحفاظ على معدلات اللياقة البدنية للطلبة في أعلى مستوياتها.

التعليم: إعلان نتيجة الرابع والخامس الابتدائى للترم الأول فى شكل ألوان

وجهت المديريات التعليمية والإدارات المدارس بضرورة إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للصفين الرابع والخامس الابتدائي فى شكل ألوان، مشددة على ضرورة مراجعة نتائج الطلاب بدقة وسرية وإضافة الدرجة الأعلى بامتحانى شهر أكتوبر ونوفمبر الماضيين لدرجة الطالب فى امتحان الترم وتحويلها إلى ألوان.

CNN: واشنطن تستعد لإكمال أكبر المساعدات لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار

قالت شبكة سى أن إن الأمريكية أن الولايات المتحدة تستعد لإكمال حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لأوكرانيا والتى يبلغ إجمالى قيمتها تقريبا نحو 2.5 مليار دولار، والتى تشمل لأول مرة عربات ستريكر القتالية، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة على الأمر.

وأوضحت المصادر أنه لم يتم الانتهاء من حزمة المساعدات بعد، لكن سيتم إكمالها قبل الأحد المقبل.

حقيقة رغبة صن داونز فى ضم بيرسي تاو وموقف كولر من رحيله عن الأهلى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة تقديم نادي صن داونز الجنوب إفريقي عرضا من أجل استعادة بيرسي تاو لاعب الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل تدعيم صفوفه في الفترة المقبلة.

وكشف المصدر أن النادي لم يتلق أية عروض من صن داونز تخص بيرسي تاو في الوقت الحالي، وما تردد مجرد اجتهادات صحفية، واللاعب ضمن خطط الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر للاستعانة به في الفترة القادمة بعد تعافيه من الإصابة.

خريطة منافذ السلع الثابتة والمتنقلة فى الجيزة.. تخفيضات تصل لـ30%

تسعى محافظة الجيزة لزيادة حصة الأحياء والمراكز والمدن من منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة بمشاركة كافة الجهات، إلى جانب التنسيق مع التجار بمختلف القطاعات لإقامة منافذ بيع على الأراضى الفضاء بعد توفيرها والتنسيق مع الملاك وجهات الولاية بكل قطاع للقضاء على الأسواق العشوائية والباعة الجائلين وتشديد الرقابة على الأسواق.

وأطلقت المحافظة عددا كبيرا من سيارات ومنافذ السلع المتنقلة في المراكز والأحياء والقرى إلى جانب ما أتاحته من منافذ ومعارض ثابتة؛ لضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين وبتخفيضات تصل لـ30%، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

مجمع اللغة العربية يجيز كلمات "بطاقة تموينية والبسطاء والبقرة الحلوب"

أجاز مجمع اللغة العربية بالقاهرة عددا من الكلمات مؤخرا والتي يجري تداولها باعتبارها كلمات عامية، وهما كلمتي "بطاقة تموينية" و"البسطاء"، بالإضافة إلى البقرة الحلوب في إطار جهود المجمع للتقريب بين الفصحى والعامية.





بطاقة تموينية

وقال المجمع إن بطاقة تموينية تعنى: وثيقة رسمية من وزارة التموين تتيح للأفراد صرف المقررات التموينية بأسعار مدعومة من الدولة.

مصرع شخص وإصابة العشرات جراء تدافع أمام ملعب نهائى كأس الخليج بالعراق

أفاد مصدر طبى عراقى، اليوم الخميس، بتسجيل حالة وفاة و60 إصابة بين المشجعين نتيجة التدافع بمحيط ملعب جذع النخلة فى البصرة بالعراق.

وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "التدافع بين المشجعين فى محيط ملعب جذع النخلة بمحافظة البصرة، أدى إلى وفاة شخص وإصابة 60 شخصاً".

السبت.. بدء سحب ملفات التعيين بوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة

حددت هيئة قضايا الدولة 5 شروط رئيسية يجب أن تتوفر فى المتقدمين من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022 لشغل وظيفة مندوب مساعد من الذكور والإناث، وذلك بخلاف الشروط العامة المنصوص عليها قانونا.

28 فبراير آخر موعد للتقديم على 3149 وظيفة خالية بـ15 محافظة.. اعرف التفاصيل

كشفت وزارة القوى العاملة، عن أن آخر موعد للتقديم على 3149 وظيفة خالية فى 82 شركة قطاع خاص بـ15 محافظة يوم 28 فبراير القادم، وذلك وفقا لنشرة التوظيف الدورية التى تصدر عن "الوزارة" كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة.

وأوضحت "الوزارة" عن تلقيها طلبات من 82 شركة قطاع خاص على مستوى محافظات القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والقليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، وسوهاج، وقنا، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، وأسوان، لشغل 3149 وظيفة خالية، فى عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعى، وذلك للتقديم عليها خلال شهرى يناير وفبراير 2023 الجارى.

الأربعاء المقبل.. آخر موعد للتقديم لوظائف القطار الكهربائى الخفيف

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، عن فرص عمل، بنظام التعاقد للعمل بمشروع القطار الكهربائى الخفيف (LRT) الذى يعمل من السلام للعاصمة الإدارية الجديدة، وتغلق الهيئة باب التقدم للوظيفة الأسبوع القادم، حيث من المقرر أن يكون الأربعاء القادم أخر موعد للتقديم.

بعثة باريس سان جيرمان تتجه إلى الرياض لمواجهة الهلال والنصر.. صور

غادرث بعثة فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، مدينة الدوحة متجهة إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية لخوض المواجهة المرتقبة بين نجوم الهلال والنصر ضد النادى الباريسى مساء اليوم الخميس، على كأس موسم الرياض المقرر إقامتها على ملعب الملك فهد الدولى، فى مباراة ستشهد المواجهة التاريخية بين الثنائى الأفضل فى العالم، البرتغالى كريستيانو رونالدو المنضم حديثا لصفوف العالمي، والأرجنتينى ليونيل ميسى نجم الفريق الباريسي.

البرازيل.. حبس 354 شخصا لأجل غير مسمى لمشاركتهم فى انقلاب 8 يناير

أمرت المحكمة العليا في البرازيل بالحبس الوقائي لأجل غير مسمى لـ 354 من 1459 من أتباع الرئيس السابق جايير بولسونارو المحتجزين لارتكابهم انقلاب 8 يناير، والذين عقدوا بالفعل جلسة استماع، حسبما قالت صحيفة الديباتى الإسبانية.

حياة كريمة تدعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال "وصل الخير 4"

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن إطلاق المرحلة الرابعة من قوافل مبادرة "وصل الخير"، حيث تستهدف توزيع 200 ألف صندوق مواد غذائية على عددٍ من المحافظات فى إطار خطة الحماية الاجتماعية للمؤسسة

تعرف على آخر موعد للتقديم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2022

أعلن مجلس الدولة، شروط التقديم لوظيفة مندوب مساعد، وذلك من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بوحدة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة، والتى بدأت منذ الإثنين الماضى الموافق 9 يناير 2023 وتنتهى يوم الأربعاء 25 يناير.