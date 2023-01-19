شكرا لقرائتكم خبر عن الجنايات: لا يجوز نظر استئناف قرار النائب العام بحفظ قضية وائل الإبراشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت منذ قليل الدائرة 17 جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو عشرة ونصف، اليوم الخميس عدم جواز نظر طعن أسرة وائل الإبراشى على قرار النائب العام بألا وجه فى إقامة الدعوى الجنائية ضد الدكتور شريف عباس، لاتهامه بالتسبب بالإهمال فى علاجه وإعطائه أدوية غير مجدية والتسبب فى وفاته للقرار.

وشهدت جلسة اليوم تغيب زوجة وائل الابراشى فيما حضر هيئة دفاعه برئاسة المستشار جميل سعيد.

كشف المستشار جميل سعيد كواليس ثالث جلسات نظر طعن أسرة وائل الإبراشى على قرار النائب العام بألا وجه فى إقامة الدعوى الجنائية ضد الدكتور شريف عباس، لاتهامه بالتسبب بالإهمال فى علاجه وإعطائه أدوية غير مجدية والتسبب فى وفاته.

وقال محامى أسرة الابراشى أنه تقدم خلال الجلسة بتجديد طلب حضور كلا من الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، والدكتور حسام حسنى رئيس لجنة مكافحة كورونا، وذلك للكشف عن أسباب وفاة الإعلامى وأئل الابراشي.

وكان تقدم جميل سعيد المحامى بالنقض، وكيلًا عن أسرة الإعلامى الراحل وائل الإبراشى، بالطعن بالاستئناف على قرار النيابة العامة، أن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى البلاغ المقدم من زوجة الراحل ضد الدكتور شريف عباس المعالج للإعلامى الشهير، والتى انتهت النيابة العامة إلى حفظ القضية.

وأوضح جميل سعيد، أن جهات التحقيق قبلت الاستئناف بالطعن، وأرسلت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى مختصة فى محكمة الجنايات لنظر القضية.

وكانت سحر أحمد أرملة الإعلامى وائل الإبراشى، تقدمت ببلاغ رسمى إلى النائب العام ضد الطبيب المعالج للراحل، وذلك بتهمة الإهمال فى علاجه وإعطائه أدوية غير مجدية والتسبب فى وفاته.

وذكرت أرملة الإعلامى وائل الإبراشى فى بلاغها ضد الطبيب المعالج، صاحب مركز الكبد ومناظير الجهاز الهضمى، بأن الطبيب اغتال المرحوم وائل الإبراشى على سند من القول: جريمة قتل مكتملة الأركان راح ضحيتها الإعلامى المرحوم وائل الإبراشى ارتكبها الطبيب مع سبق الإصرار والترصد، حيث خدع الطبيب المبلغ ضده المرحوم وائل الإبراشى، بأن لديه أقراص سحرية اكتشفها تشفى من كوفيد خلال أسبوع، وأقنعه بأن يعالجه فى المنزل حتى لا يتسرب الاختراع العجيب، وأن المستشفى لن يستطيع أن يفعل له شيء زيادة.