شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مرت على مصر ظروف أصعب والشعب قدر بصبره وعزيمته تجاوزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي المصريين، قائلا: "عاوز أطمنكم على الأوضاع في الداخل .. صحيح بنمر بظروف صعبة جدا زى ما كل الدول تقريبا بتمر بده ..وده أمر مصنعنهوش بأنفسنا ..وقلت إن إحنا مدخلناش في حروب واقتتال ضيعنا فيه قدرات الدولة المصرية ومستقبلها .. لا .. معملناش كده .. أحنا كنا حريصين في كل ردود أفعالنا أن تتسم بالتوازن والحكمة في التعامل مع كل المشاكل اللى بتقابلنا".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته أمام طلبة الكلية الحربية: "حتى موضوع الإرهاب فرض علينا فرضا، وحرصنا من أول يوم في 2013 و 2014 أنه ميحصلش أى شكل من أشكال الصراع والاقتتال لكن كان لازم نجابه هذا الاختيار".

وشدد الرئيس السيسي على أن الدولة تبذل جهدا كبيرا جدا للحفاظ على قدراتها، معلقا: "نقدر كلنا بالصبر.. ولازم نفهم أن ما نحن فيه هو نتاج ظروف أحنا مش سبب فيها، ولكنها ظروف دولية صعبة لها تداعيات كبيرة جدا على العالم كله، وأثرت كتير جدا على تكلفة الحياة سواء طاقة وسلع أساسية ومستلزمات إنتاج، والأسعار كلها ارتفعت في الدنيا كلها".

وتابع الرئيس: "عندما يتساوي دخل الدولة من الدولار ومصروفها من الدولار الأمور هتبقا أحسن من كده، وده جهد بنبذله وقلت محتاجين نتحرك بسرعة ميبقاش عندنا حجم أكبر من اللى أحنا محتاجينه.. حجم الصادرات 50 مليار دولار طيب ده كفاية؟ لا مش كفاية.. بقول للشعب المصري كله .. بنعاني .. لكن الحمد لله عايشين وهنقدر نعيش وياما مرت على مصر ظروف أصعب من كده والشعب المصري بعزيمته وصبره وفهمه قدر يتجاوز الظروف دى وإن شاء الله هنتجاوزها".