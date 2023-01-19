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الرئيس السيسي: ما تحقق خلال الـ 10 سنوات الماضية أمر نفتخر به جميعا

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ما تحقق خلال العشر سنوات الماضية أمرا عظيما جدا ونفتخر به جميعا، مضيفا: "نشكر بيه ربنا سبحانه وتعالى انه حققلنا النجاح ده.. يا ترى ده حافز لينا؟ .. نعم ودافع لينا نكون جاهزين أكثر لحماية بلدنا".

أضاف الرئيس السيسي خلال كلمته أمام طلبة الكلية الحربية: "كل ما القوات المسلحة ومؤسسات الدولة المصرية قوية هتقدر تجابه التحديات المختلفة ، واذا فرض عليها التحدي لا بقدراتها تمنع التحدى من الأصل.. فعندما تكون قادرا قويا مستعدا صدقوني ده تمن كبير قوي لمنع الصراع من أصله لأن العملية حسابية فاذا كانت الدولة قوية وقادرة بيمنع كتير من الشرور".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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