شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستقبل أول أفواج الاتحاد العام للمصريين بالخارج من أبناء الجالية بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الاتحاد العام للمصريين فى الخارج أول فوج قادم من أمريكا فى الرحلات السياحية التى ينظمها فرع أمريكا ضمن برامج الأنشطة السنوية، وصل عبر الخطوط الوطنية قادمين من شتى الولايات الأمريكية الفوج الأول وعددهم (50) فرد من أبناء الجيلين الثانى والثالث من واشنطن ونيويورك وكاليفورنيا ونيوجيرسى وفلوريدا ومن كافة الولايات.

وقال رأفت صليب رئيس فرع الاتحاد العام للمصريين فى أمريكا، إن الفوج الأول وصل للقاهرة صباح الخميس 19 يناير لقضاء أسبوعين فى القاهرة والأقصر واسوان وشرم الشيخ لزيارة الأماكن السياحية الأثرية والأماكن الترفيهية فى مصر وأن الأقامه فى مصر فى فنادق (5) نجوم وفى نايل كروز خلال زيارة الأقصر واسوان، ويشمل برنامج الرحلة تخصيص يومين لزيارة الأهل والأقارب فى القاهرة والمحافظات.

وقال المهندس إسماعيل أحمد على رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين فى الخارج، إن الرحلات القادمة من دول العالم والتى يقوم بإعدادها وتنفيذها لجان السياحة فى الفروع تتم بقصد تعريف أبناء الوطن فى الخارج بمصر ودعم السياحه فيها بما يعود بالنفع على جميع الأصعده، وقد شكل الاتحاد العام للمصريين فى الخارج لجنة مختصة لتيسير شئون الرحلة مكونة من محمد أبو العيش عضو مجلس الإدارة والمشرف على الفروع ومحمد فريد عضو مجلس الإدارة ومسئولى العلاقات العامه بالاتحاد وأحمد يوسف وأمال عبد الرزاق، وتم استقبال الفوج بالورود فى فندق الإقامه وسط سعادة أبناء مصر فى أمريكا بزيارتهم لمصر.