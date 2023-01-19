شكرا لقرائتكم خبر عن برتوكول تعاون بين جامعتى حلوان وعين شمس لتطوير وتنفيذ الندوات وورش العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان و الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس برتوكول تعاون مشترك بهدف تبادل وندب أعضاء هيئة التدريس ودعمهم في مجالات التدريس والبحوث، وتبادل المنشورات العلمية والمعلومات، وتبادل الطلاب، وتطوير وتنفيذ الندوات وورش العمل، والمؤتمرات ذات الاهتمام المشترك، برامج المهارات الشخصية، القيادة وريادة الأعمال، الارشاد المهني والخدمات، الأنشطة الطلابية ودعم الطلاب، استخدام النوادي وفقا للقواعد والضوابط الموضوعة لكل نادي.

وفي كلمته قال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان إنه شرف عظيم لنا أن نكون في ضيافة العالم الجليل الدكتور محمود المتيني وهو قيمة كبيرة نعتز بها، وتحدث عن فكرة عقد برتوكولات تعاون مشترك بين الجامعات المصرية ونسعى لأن نتواصل ويكمل بعضنا البعض بالتعاون مع كافة الجهات وإحداث نهضة قوية لإعادة الحياة للجامعات ووضعها على مسار جامعات الجيل الرابع وتطوير المقومات الأساسية.

وأشار الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن جامعة حلوان تميزها في مصر والمنطقة كجامعة تكنولوجية ذات تخصصات نوعية، ولدينا الكليات الأم في الفنون والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية والتربية الرياضية، ولدينا 220 الف طالب، وقطاعات وليدة مثل الطب ونعمل لإعداد برامج مشتركة وسيتم افتتاح المرحلة الأخيرة من مستشفى بدر الجامعي في 7 فبراير 2023 وندعوكم للمشاركة في هذا الحدث الهام، كما بدأ العمل في المجمع الطبي، هذا بالإضافة إلى العمل على تطوير منظومة التحول الرقمي.

وأشار الدكتور محمود المتيني أن جامعة حلوان من الجامعات الشقيقة ونحن نحتاج للتعاون والتوأمة في عدد من المجالات لأن الشراكات هي عنصر أساسي في تصنيف أي جامعة للتواصل والتقدم والإبداع ولتبادل الأفكار والخبرات والرؤى، وفقا لأهداف التنمية المستدامة ونحن لدينا مجالات مميزة في الطب والهندسة والحاسبات، والشراكات بين الجامعتين قديمة ونسعى لاستكمال هذا التعاون في عدد من المجالات.

وفي الختام تبادل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان و الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الدروع والهدايا التذكارية.

حضر توقيع برتوكول التعاون من جامعة حلوان الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

و الدكتور محمد ربيع عميد كلية الهندسة بالمطرية، الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم، الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، الدكتور ياسر جادالله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق، و الدكتورة أماني فاخر عميد كلية التجارة، الدكتورة إيمان النشار عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البينية، الدكتور هابي حسني مساعد رئيس جامعة حلوان، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، الدكتور عمر سلمان مستشار رئيس الجامعة، و الدكتور محمد علي صالح مستشار رئيس الجامعة للتحول الرقمى و الدكتور جلال الجميعي مستشار رئيس الجامعة للبحث العلمي، محمد ناصر أمين عام الجامعة.

وحضر توقيع البروتوكول من جامعة عين شمس الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتورة أماني كامل عميد كلية الصيدلة.