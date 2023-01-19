شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتفقد الكلية الحربية فجرا.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يتفقد الكلية الحربية فجرا ويشاهد أنشطة التأهيل العسكرى وفق أحدث النظم المتطورة.. الرئيس يشيد بمستوى الإعداد الراقى للطلبة المستجدين ويطالبهم بالتحلى بالقيم العسكرية الرفيعة.. ويلتقى أسر وأهالى الطلبة المستجدين ويحييهم على جهدهم فى تربية أبنائهم وتنشئتهم على المبادئ والقيم الراسخة فى حب الوطن.

ـ الرئيس السيسى يتفقد الكلية الحربية فجرا ويشاهد أنشطة التأهيل العسكرى وفق أحدث النظم المتطورة.. الرئيس يشيد بمستوى الإعداد الراقى للطلبة المستجدين ويطالبهم بالتحلى بالقيم العسكرية الرفيعة.. ويلتقى أسر وأهالى الطلبة المستجدين ويحييهم على جهدهم فى تربية أبنائهم وتنشئتهم على المبادئ والقيم الراسخة فى حب الوطن

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